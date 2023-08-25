Armored Core 6 возглавила чарт Steam, обогнав Baldur's Gate 3

Никогда не стоит недооценивать ненасытный аппетит геймеров к сражениям гигантских роботов. Этот аппетит вывел Armored Core 6 на первое место в глобальных чартах продаж Steam более чем через десять лет после выхода последней номерной игры серии, сместив Baldur’s Gate 3 с первой позиции.
Летом, наполненным огромными релизами, мало кто мог предсказать, что Armored Core 6 сможет найти такую большую аудиторию. Феноменальный успех прошлогодней Elden Ring, конечно, не повредил. В беседе с GameIndustry.biz генеральный директор Bandai Namco Europe Арно Мюллер объяснил, что Elden Ring предоставила FromSoftware «гарантию качества» среди фанатов.
Bandai Namco, издающая серию, объяснила, что ее «амбиции не соответствуют Elden Ring, они намного больше, чем предыдущие игры Armored Core». Тем не менее, дебют на вершине чартов Steam — огромное достижение для серии, в которой не было новых игр со времен Armored Core: Verdict Day 2013 года. Хотя FromSoftware стала наиболее известна благодаря Dark Souls и Elden Ring, Armored Core сыграла огромную роль в том, что разработчик стал производителем качественных игр. Сможет ли он удержать первое место против Starfield, который уже занимает четвертое место в рейтинге перед выпуском 6 сентября, возможно, маловероятно, но шумиха вокруг Armored Core 6, тем не менее, впечатляет.
я фанат фромовских игр, но мехи выглядят довольно топорно на фоне предыдущих успехов компании, япошки любят мехов
Глянул на Ютубе, остановил торрент и снёс, какой-то кал
да тебе оно и не надо, не для дурачков игра, иди поиграй в игры для скота что там у скота сейчас популярно я хз)
>однообразный тир
> не для дурачков
Ясно.
К слову где там 3-4 босс, ты мне писал в другом посте, что там зад надирать будут. На 8 миссии, которая на стене, где джаггернаута победить надо сначала в паре, потом в одиночку - это 3? Элементарно заспамился от пуль и ударами меча сверху
Оптимизация радует, но вот сама игра не особо.
не для тебя просто, иди в калдути или дотку наверни, для тех у кого мозг поменьше)
А там тормозить особо нечему, унылые однообразные уровни с графикой уровня ps3, которые проходятся за 10 минут, эта такая японская специфика, которую поймут не только лишь все)
Большой мозг для кликера с автонаводкой не нужен.
После того, как подняли цену в два раза - даже не думаю о покупке.
Нет, тот же Baldur, вышедший ранее, его сместит через пару дней-недель
Будет рублей 500 стоить, тогда и гляну мобыть.
Оказуаленная версия мехварриор (я это минусом не считаю) с таким же графоном, если не хуже.Вроде играется драйвово, но выглядит ужасно. Ждал большего. Вернул деньги.
А кто в мехах сидит-то? Сасные тянки? Они после сражений ходят в онсен?
Как то не тянет в такое играть
Да Балдурс вскоре многие игры потеснят.