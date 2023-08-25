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Armored Core 6: Fires of Rubicon 25.08.2023
7.1 127 оценок

Armored Core 6 возглавила чарт Steam, обогнав Baldur's Gate 3

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monk70
Новости

Никогда не стоит недооценивать ненасытный аппетит геймеров к сражениям гигантских роботов. Этот аппетит вывел Armored Core 6 на первое место в глобальных чартах продаж Steam более чем через десять лет после выхода последней номерной игры серии, сместив Baldur’s Gate 3 с первой позиции.

Летом, наполненным огромными релизами, мало кто мог предсказать, что Armored Core 6 сможет найти такую большую аудиторию. Феноменальный успех прошлогодней Elden Ring, конечно, не повредил. В беседе с GameIndustry.biz генеральный директор Bandai Namco Europe Арно Мюллер объяснил, что Elden Ring предоставила FromSoftware «гарантию качества» среди фанатов.

Bandai Namco, издающая серию, объяснила, что ее «амбиции не соответствуют Elden Ring, они намного больше, чем предыдущие игры Armored Core». Тем не менее, дебют на вершине чартов Steam — огромное достижение для серии, в которой не было новых игр со времен Armored Core: Verdict Day 2013 года. Хотя FromSoftware стала наиболее известна благодаря Dark Souls и Elden Ring, Armored Core сыграла огромную роль в том, что разработчик стал производителем качественных игр. Сможет ли он удержать первое место против Starfield, который уже занимает четвертое место в рейтинге перед выпуском 6 сентября, возможно, маловероятно, но шумиха вокруг Armored Core 6, тем не менее, впечатляет.

4
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
-zotik-

я фанат фромовских игр, но мехи выглядят довольно топорно на фоне предыдущих успехов компании, япошки любят мехов

12
Dmitry_Quant

Глянул на Ютубе, остановил торрент и снёс, какой-то кал

5
tripgod

да тебе оно и не надо, не для дурачков игра, иди поиграй в игры для скота что там у скота сейчас популярно я хз)

-22
NatanieLzZ tripgod

>однообразный тир

> не для дурачков

Ясно.

К слову где там 3-4 босс, ты мне писал в другом посте, что там зад надирать будут. На 8 миссии, которая на стене, где джаггернаута победить надо сначала в паре, потом в одиночку - это 3? Элементарно заспамился от пуль и ударами меча сверху

5
NarkoSky

Оптимизация радует, но вот сама игра не особо.

4
tripgod

не для тебя просто, иди в калдути или дотку наверни, для тех у кого мозг поменьше)

-21
arttk

А там тормозить особо нечему, унылые однообразные уровни с графикой уровня ps3, которые проходятся за 10 минут, эта такая японская специфика, которую поймут не только лишь все)

2
GetJet tripgod

Большой мозг для кликера с автонаводкой не нужен.

0
warp 37

После того, как подняли цену в два раза - даже не думаю о покупке.

3
Игорь Остапенко
Сможет ли он удержать первое место

Нет, тот же Baldur, вышедший ранее, его сместит через пару дней-недель

2
Кей Овальд

Будет рублей 500 стоить, тогда и гляну мобыть.

0
GetJet

Оказуаленная версия мехварриор (я это минусом не считаю) с таким же графоном, если не хуже.Вроде играется драйвово, но выглядит ужасно. Ждал большего. Вернул деньги.

0
PuserG

А кто в мехах сидит-то? Сасные тянки? Они после сражений ходят в онсен?

0
Mad_cloud

Как то не тянет в такое играть

0
Ain Grimm

Да Балдурс вскоре многие игры потеснят.

-4