Armored Core 6 возглавила чарт Steam, обогнав Baldur's Gate 3 ©

Никогда не стоит недооценивать ненасытный аппетит геймеров к сражениям гигантских роботов. Этот аппетит вывел Armored Core 6 на первое место в глобальных чартах продаж Steam более чем через десять лет после выхода последней номерной игры серии, сместив Baldur’s Gate 3 с первой позиции.

Летом, наполненным огромными релизами, мало кто мог предсказать, что Armored Core 6 сможет найти такую большую аудиторию. Феноменальный успех прошлогодней Elden Ring, конечно, не повредил. В беседе с GameIndustry.biz генеральный директор Bandai Namco Europe Арно Мюллер объяснил, что Elden Ring предоставила FromSoftware «гарантию качества» среди фанатов.

Bandai Namco, издающая серию, объяснила, что ее «амбиции не соответствуют Elden Ring, они намного больше, чем предыдущие игры Armored Core». Тем не менее, дебют на вершине чартов Steam — огромное достижение для серии, в которой не было новых игр со времен Armored Core: Verdict Day 2013 года. Хотя FromSoftware стала наиболее известна благодаря Dark Souls и Elden Ring, Armored Core сыграла огромную роль в том, что разработчик стал производителем качественных игр. Сможет ли он удержать первое место против Starfield, который уже занимает четвертое место в рейтинге перед выпуском 6 сентября, возможно, маловероятно, но шумиха вокруг Armored Core 6, тем не менее, впечатляет.