Атмосферный сюжетный трейлер Armored Core 6: Fires of Rubicon ©

Издательство Bandai Namco и компания-разработчик FromSoftware выпустили официальный сюжетный трейлер меха-экшена Armored Core VI: Fires of Rubicon.

Armored Core VI: Fires of Rubicon выйдет для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и ПК через Steam 25 августа.

Armored Core VI: Fires of Rubicon выводит игры серии на новый уровень, объединяя в себе многолетний опыт FromSoftware в области игр о боевых роботах-мехах и фирменный продуманный игровой процесс.