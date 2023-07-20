Атмосферный сюжетный трейлер Armored Core 6: Fires of Rubicon

Издательство Bandai Namco и компания-разработчик FromSoftware выпустили официальный сюжетный трейлер меха-экшена Armored Core VI: Fires of Rubicon.
Armored Core VI: Fires of Rubicon выйдет для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и ПК через Steam 25 августа.
Armored Core VI: Fires of Rubicon выводит игры серии на новый уровень, объединяя в себе многолетний опыт FromSoftware в области игр о боевых роботах-мехах и фирменный продуманный игровой процесс.
4к
Боже, я так надеюсь что у игры будет нормальная оптимизация. Три дня назад прошёл dead space remake на высоких в 50-60 FPS, а вчера скачал elden ring... Игра выдаёт 40 FPS на любых настройках графики в любом разрешении, но прикол в том что у меня не было такого когда я два месяца назад удалял elden ring.