Авторы Armored Core 6: Fires of Rubicon рассказали о различных аспектах кастомизации ©

Вслед за новым геймплейным превью игра Armored Core 6: Fires of Rubicon от FromSoftware получила несколько новых подробностей. Блог PlayStation Blog рассказывает о различных аспектах кастомизации, в том числе об оружейной комнате, где игроки смогут настроить своего меха (Armored Core или AC).

Задачи в игре "постоянно меняются", поэтому вам придется настраивать свой AC в соответствии с ними. Вы можете изменить конечности, оружие, усилители, весовую категорию, ядро и защитные системы. Ноги Шнидера дают большую подвижность и прыгучесть, что может быть полезно против конкурирующих АС, а ноги Гусеничного танка - более тяжелое оружие и броню при столкновении с несколькими мелкими противниками.

Однако никаких ограничений нет — вы можете выполнить любую миссию с любым сочетанием частей. Кроме того, можно изменять внешний вид АК - от цвета до состояния и текстуры. Если вы хотите, чтобы ваша машина выглядела ржавой и дряхлой, - дерзайте.

И наконец, новая для серии функция - обновление ОС. Она предлагает "дополнительные настройки", которые меняют ощущения от AC, например, более быстрый поворот, отказ от наплечного оружия в пользу сменного ручного оружия, больше брони для Assault Boost и т.д. Кроме того, вместо автоприцеливания можно выбрать ручное наведение на цель, чтобы почувствовать себя классиком старых игр.

"Каждый из этих апгрейдов ОС может полностью изменить ситуацию, особенно в бою с сильными противниками, например, возможность на лету переключиться с пулемета на тяжелую базуку, чтобы быстрее уничтожить ошеломленного врага".

Armored Core 6: Fires of Rubicon выйдет 25 августа для Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5 и ПК. Авторы так же рассказали, что в игре будут решения влияющие на сюжет.