Авторы Armored Core 6 показали два часа геймплея меха-экшена с PvP-сражениями и битвами с боссами ©

Компания Bandai Namco провела новый показ, посвященный игре Armored Core VI: Fires of Rubicon, продемонстрировав большое количество геймплея.

Вначале нам покажут прохождение ранней миссии, затем мы можем увидеть бои с обычными врагами, после чего следует битва с боссом. Здесь нам наглядно продемонстрируют, как замена компонентов бронированного ядра может быть эффективна при решении сложных задач.

Затем мы переходим к другой особенности игры - PvP, а именно к серии из нескольких сражений между двумя командами по три игрока на разных картах. И наконец, мы увидим матч 1 vs. 1.

Полное видео вы можете посмотреть ниже. Вы также можете посмотреть другую трансляцию, которая была вчера в Японии.

Armored Core VI: Fires of Rubicon выйдет 25 августа для PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One и ПК через Steam. Это большое возвращение для знаменитой франшизы о мехах, которая несколько лет простояла без дела, пока FromSoftware сосредоточилась на франшизе Souls и аналогичных ролевых играх.