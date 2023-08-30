Bandai Namco хвастается оценками Armored Core 6: Fires of Rubicon в хвалебном трейлере

Компания Bandai Namco Entertainment совместно с именитыми разработчиками из студии FromSoftware на днях выпустили долгожданное продолжение серии Armored Core. Новая часть франшизы была крайне тепло встречена игроками и получила высшие баллы от игровой прессы. Высокими оценками Armored Core 6: Fires of Rubicon авторы игры решили поделиться в специальном трейлере.
В ролике собраны самые лестные выводы об игре вместе с крайне высокими баллами. Многие авторитетные издания не постеснялись выставить Armored Core 6: Fires of Rubicon 10 баллов и заочно номинировали на лучшую игру 2023 года.
Спустя пять дней после релиза игры, новая Armored Core имеет 86 баллов на Metacritic и 91% рекомендаций от критиков на OpenCritic. Это отличный результат для возвращения франшизы, которого фанаты ждали более 10 лет. Armored Core 6: Fires of Rubicon доступна на ПК и консолях.
хм... не понял, а от куда у нее такие оценки, это ж игра класса B времен коробки 360..... О_о
Первая нормальная меха игра за долгое время. Естественно людям нравится. Это тебе не мехвариор
Не просто лучшая часть AC, а лучшая меха вообще.
впервые познакомился с данной серией, по началу вообще не понравилось, ожидание было немного другое от игры, а именно хотел импакт от мехов чего в этой игре нет и меня это сильно разочаровало, но позже понял что в этой игре другие положительные черты, а конкретно самая крутая черта это огромное разнообразие в создании и настройки своего меха