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Armored Core 6: Fires of Rubicon 25.08.2023
7.3 215 оценок

Bandai Namco хвастается оценками Armored Core 6: Fires of Rubicon в хвалебном трейлере

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Gutsz
Новости

Компания Bandai Namco Entertainment совместно с именитыми разработчиками из студии FromSoftware на днях выпустили долгожданное продолжение серии Armored Core. Новая часть франшизы была крайне тепло встречена игроками и получила высшие баллы от игровой прессы. Высокими оценками Armored Core 6: Fires of Rubicon авторы игры решили поделиться в специальном трейлере.

В ролике собраны самые лестные выводы об игре вместе с крайне высокими баллами. Многие авторитетные издания не постеснялись выставить Armored Core 6: Fires of Rubicon 10 баллов и заочно номинировали на лучшую игру 2023 года.

Спустя пять дней после релиза игры, новая Armored Core имеет 86 баллов на Metacritic и 91% рекомендаций от критиков на OpenCritic. Это отличный результат для возвращения франшизы, которого фанаты ждали более 10 лет. Armored Core 6: Fires of Rubicon доступна на ПК и консолях.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
polyhedral

хм... не понял, а от куда у нее такие оценки, это ж игра класса B времен коробки 360..... О_о

2
sapov

Первая нормальная меха игра за долгое время. Естественно людям нравится. Это тебе не мехвариор

0
Despot_Aspid

Не просто лучшая часть AC, а лучшая меха вообще.

0
NeXDevil

впервые познакомился с данной серией, по началу вообще не понравилось, ожидание было немного другое от игры, а именно хотел импакт от мехов чего в этой игре нет и меня это сильно разочаровало, но позже понял что в этой игре другие положительные черты, а конкретно самая крутая черта это огромное разнообразие в создании и настройки своего меха

0