Bandai Namco хвастается оценками Armored Core 6: Fires of Rubicon в хвалебном трейлере ©

Компания Bandai Namco Entertainment совместно с именитыми разработчиками из студии FromSoftware на днях выпустили долгожданное продолжение серии Armored Core. Новая часть франшизы была крайне тепло встречена игроками и получила высшие баллы от игровой прессы. Высокими оценками Armored Core 6: Fires of Rubicon авторы игры решили поделиться в специальном трейлере.

В ролике собраны самые лестные выводы об игре вместе с крайне высокими баллами. Многие авторитетные издания не постеснялись выставить Armored Core 6: Fires of Rubicon 10 баллов и заочно номинировали на лучшую игру 2023 года.

Спустя пять дней после релиза игры, новая Armored Core имеет 86 баллов на Metacritic и 91% рекомендаций от критиков на OpenCritic. Это отличный результат для возвращения франшизы, которого фанаты ждали более 10 лет. Armored Core 6: Fires of Rubicon доступна на ПК и консолях.