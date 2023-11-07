Bandai Namco объявила о снижении игровых финансовых результатов: Armored Core 6 не смогла превзойти Elden Ring

Компания Bandai Namco объявила финансовые результаты за второй квартал финансового года, относящегося к периоду с 1 июля по 30 сентября 2023 года.
Объем продаж всей компании составил 502 002 млн. иен, увеличившись на 5,1% по сравнению с предыдущим годом. Операционная прибыль составила 65 479 млн. иен, снизившись на 19,8% по сравнению с предыдущим годом.
Если рассматривать конкретно цифровой бизнес, специализирующийся на видеоиграх, то объем продаж составил 174 316 млн. иен, снизившись на 10,1% по сравнению с предыдущим годом. Прибыль сегмента составила 15 516 млн. иен, что на 65,2 % меньше, чем в предыдущем году.
Причина такого снижения легко объяснима. Хотя Bandai Namco упоминает, что Armored Core VI: Fires of Rubicon оказалась "популярной", она просто не смогла конкурировать с продажами Elden Ring за аналогичный период прошлого года.
Свою роль сыграли также амортизация затрат на разработку и маркетинговые расходы на новые игры. Если говорить о мобильных играх, то стабильными оказались продажи основных игр популярных IP, таких как Dragon Ball и One Piece.
В Bandai Namco отмечают, что в условиях растущей конкуренции на мировом рынке компания намерена и в дальнейшем разрабатывать игры с упором на качество и использовать маркетинговые инициативы для продления срока жизни игр.
Кстати, Bandai Namco пересмотрела свои прогнозы на полный финансовый год, но незначительно: текущая прибыль была увеличена со 129 млн. иен до 134 млн. иен, а чистые продажи и операционная прибыль остались на уровне предыдущего прогноза.
Если вы хотите узнать больше о финансовых результатах индустрии, то сегодня мы также получили сообщение от Nintendo: Switch разошлась тиражом 132,46 млн. единиц, а The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - тиражом 19,5 млн. единиц.
Серьезно? Кто то реально думал, что эта игра превзойдет Элдан?
Да не смешите.
В Элдан играли даже те, кому не нравятся Дарк соулсы (как я например), а фанатов мехов не так уж и много.
Я честно говоря не совсем понимаю - в чем может быть интересна игра, где тупо одни мехи.
Я не фанат этой студии, но после элдана, хотелось бы поиграть в ещё одну их игру, но анонсом вот конкретно этой игры - я был разочарован.
Sekiro поиграй. Имхо один из лучших соулс лайков.
это лишь твое мнение не более того, я лично считаю , что секиро отстой, без нормальной прокачки, большого мира, и большого выбора пушек и шмота, с кольцами и прочим.
секиро это не соулс лайк вообще где бы то ни было.
Интересно кто теперь будет писать музыку для ЭР, раз уж Китамура ушла, чую во втором длс элдена мы услышим уже совсем другого композитора.
Да смогли бы они, нужно всего лишь было уступить...
Эта чушня про роботов с графикой 2000 года не обошла Elden Ring. Странно.
ну это же логично, арморед кор 6 это нишевая игра для фанатов серии, я как не фанат, абсолютно понимаю, что эта игра для меня шлак. В ней нету эксплоринга, в ней нету статов, билдов. Весь ее концепт в навешивании пушек, что логично, это же меха... Ну а мне не нравится такое. И я не могу понять, как можно ударив мечом 2 раза , потерять всю энергию. Разрабы не надо стамину и энергию ровнять, получается всратая помойка, коей и является ваша игра, сугубо субъективное мнение.