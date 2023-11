Bandai Namco объявила о снижении игровых финансовых результатов: Armored Core 6 не смогла превзойти Elden Ring

Компания Bandai Namco объявила финансовые результаты за второй квартал финансового года, относящегося к периоду с 1 июля по 30 сентября 2023 года.

Объем продаж всей компании составил 502 002 млн. иен, увеличившись на 5,1% по сравнению с предыдущим годом. Операционная прибыль составила 65 479 млн. иен, снизившись на 19,8% по сравнению с предыдущим годом.

Если рассматривать конкретно цифровой бизнес, специализирующийся на видеоиграх, то объем продаж составил 174 316 млн. иен, снизившись на 10,1% по сравнению с предыдущим годом. Прибыль сегмента составила 15 516 млн. иен, что на 65,2 % меньше, чем в предыдущем году.

Причина такого снижения легко объяснима. Хотя Bandai Namco упоминает, что Armored Core VI: Fires of Rubicon оказалась "популярной", она просто не смогла конкурировать с продажами Elden Ring за аналогичный период прошлого года.

Свою роль сыграли также амортизация затрат на разработку и маркетинговые расходы на новые игры. Если говорить о мобильных играх, то стабильными оказались продажи основных игр популярных IP, таких как Dragon Ball и One Piece.

В Bandai Namco отмечают, что в условиях растущей конкуренции на мировом рынке компания намерена и в дальнейшем разрабатывать игры с упором на качество и использовать маркетинговые инициативы для продления срока жизни игр.

Кстати, Bandai Namco пересмотрела свои прогнозы на полный финансовый год, но незначительно: текущая прибыль была увеличена со 129 млн. иен до 134 млн. иен, а чистые продажи и операционная прибыль остались на уровне предыдущего прогноза.

