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Armored Core 6: Fires of Rubicon 25.08.2023
7.6 359 оценок

Bandai Namco объявила о снижении игровых финансовых результатов: Armored Core 6 не смогла превзойти Elden Ring

butcher69
Новости

Компания Bandai Namco объявила финансовые результаты за второй квартал финансового года, относящегося к периоду с 1 июля по 30 сентября 2023 года.

Объем продаж всей компании составил 502 002 млн. иен, увеличившись на 5,1% по сравнению с предыдущим годом. Операционная прибыль составила 65 479 млн. иен, снизившись на 19,8% по сравнению с предыдущим годом.

Если рассматривать конкретно цифровой бизнес, специализирующийся на видеоиграх, то объем продаж составил 174 316 млн. иен, снизившись на 10,1% по сравнению с предыдущим годом. Прибыль сегмента составила 15 516 млн. иен, что на 65,2 % меньше, чем в предыдущем году.

Причина такого снижения легко объяснима. Хотя Bandai Namco упоминает, что Armored Core VI: Fires of Rubicon оказалась "популярной", она просто не смогла конкурировать с продажами Elden Ring за аналогичный период прошлого года.

Свою роль сыграли также амортизация затрат на разработку и маркетинговые расходы на новые игры. Если говорить о мобильных играх, то стабильными оказались продажи основных игр популярных IP, таких как Dragon Ball и One Piece.

В Bandai Namco отмечают, что в условиях растущей конкуренции на мировом рынке компания намерена и в дальнейшем разрабатывать игры с упором на качество и использовать маркетинговые инициативы для продления срока жизни игр.

Кстати, Bandai Namco пересмотрела свои прогнозы на полный финансовый год, но незначительно: текущая прибыль была увеличена со 129 млн. иен до 134 млн. иен, а чистые продажи и операционная прибыль остались на уровне предыдущего прогноза.

Если вы хотите узнать больше о финансовых результатах индустрии, то сегодня мы также получили сообщение от Nintendo: Switch разошлась тиражом 132,46 млн. единиц, а The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - тиражом 19,5 млн. единиц.

-5
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Ain Grimm

Серьезно? Кто то реально думал, что эта игра превзойдет Элдан?

Да не смешите.

В Элдан играли даже те, кому не нравятся Дарк соулсы (как я например), а фанатов мехов не так уж и много.

Я честно говоря не совсем понимаю - в чем может быть интересна игра, где тупо одни мехи.

Я не фанат этой студии, но после элдана, хотелось бы поиграть в ещё одну их игру, но анонсом вот конкретно этой игры - я был разочарован.

3
Feliskotta

Sekiro поиграй. Имхо один из лучших соулс лайков.

-1
Richard Simons Feliskotta

это лишь твое мнение не более того, я лично считаю , что секиро отстой, без нормальной прокачки, большого мира, и большого выбора пушек и шмота, с кольцами и прочим.

-3
Magmor Feliskotta

секиро это не соулс лайк вообще где бы то ни было.

2
Hevin

Интересно кто теперь будет писать музыку для ЭР, раз уж Китамура ушла, чую во втором длс элдена мы услышим уже совсем другого композитора.

-3
МАХАН МАХАНОВИЧ

Да смогли бы они, нужно всего лишь было уступить...

-5
Feliskotta

Эта чушня про роботов с графикой 2000 года не обошла Elden Ring. Странно.

-5
Richard Simons

ну это же логично, арморед кор 6 это нишевая игра для фанатов серии, я как не фанат, абсолютно понимаю, что эта игра для меня шлак. В ней нету эксплоринга, в ней нету статов, билдов. Весь ее концепт в навешивании пушек, что логично, это же меха... Ну а мне не нравится такое. И я не могу понять, как можно ударив мечом 2 раза , потерять всю энергию. Разрабы не надо стамину и энергию ровнять, получается всратая помойка, коей и является ваша игра, сугубо субъективное мнение.

-5