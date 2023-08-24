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Armored Core 6: Fires of Rubicon 25.08.2023
7.3 103 оценки

Bandai Namco: успех Elden Ring "поспособствует расширению" аудитории для Armored Core 6: Fires of Rubicon

Solstice
Новости

Издатель заявил, что ожидания от продаж «не равны показателям Elden Ring», но верит, что игра побьёт рекорды в серии:

Мы не ждём, что игра повторит успех и продажи Elden Ring, однако наши ожидания определённо выше по сравнению с предыдущими частями серии. Благодаря Elden Ring студия FromSoftware стала печатью, гарантией качества. Вместе с ней мы хотим развивать эту франшизу, что людям, открывшим для себя игры FromSoftware благодаря Elden Ring, понравится и Armored Core.

Вчера в 18:00 появились первые оценки меха-экшена — журналисты крайне позитивно встретили проект.

Релиз состоится 25 августа на PS5, PS4, Xbox Series S|X, Xbox One и PC.

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