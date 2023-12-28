Благодаря сообществу, в Armored Core 6: Fires of Rubicon появился "легкий уровень"

Игры FromSoftware известны в индустрии своей сложностью, и многие не могут пройти некоторые этапы и бросают игру. Если вы большой поклонник мехов и мечтаете поиграть в Armored Core 6: Fires of Rubicon, но отложили эту идею из-за сложности игры, то есть хорошая новость - теперь есть "легкий режим".
Такое стало возможным благодаря сообществу, которое создало новый мод на сложность. Этот мод призван помочь тем, кто просто хочет закончить основную кампанию Armored Core VI: Fires of Rubicon без лишних хлопот.
Ответственный за создание мода внес в игру множество изменений и изменил характеристики различных видов оружия, которые теперь стали более смертоносными. Кроме того, у отдельных видов оружия больше нет времени на перезарядку.
Важная деталь: активировав этот мод, вы больше не сможете играть в сетевом режиме. Мод специально разработан для игры в автономном режиме. Более подробную информацию вы можете найти здесь.
Armored Core 6: Fires of Rubicon доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series S|X.
Но ведь игра и так легкая. Просто берете 2 Циммермана...
Зашёл с целью написать именно это🤣🤣🤣, я еще предмаксимальную сборку с упором на броню ставил и спокойно всех пулеметил. В такой сборке хитрость используешь вставая у края боевой зоны, тогда боту тяжелее уклоняться и заходить тебе за спину
Скорее 2 гатлинга и 2 иглы из миссии с червем на плечи.
так еще чуть ли не с релиза был какой-то мод, который упрощал игру
Там кооп мод требуется больше всего. Остальное можно перебороть.
Наныли.