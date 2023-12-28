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Armored Core 6: Fires of Rubicon 25.08.2023
Экшен, От третьего лица, Научная фантастика
7.7 378 оценок

Благодаря сообществу, в Armored Core 6: Fires of Rubicon появился "легкий уровень"

Gruz_
Новости

Игры FromSoftware известны в индустрии своей сложностью, и многие не могут пройти некоторые этапы и бросают игру. Если вы большой поклонник мехов и мечтаете поиграть в Armored Core 6: Fires of Rubicon, но отложили эту идею из-за сложности игры, то есть хорошая новость - теперь есть "легкий режим".

Такое стало возможным благодаря сообществу, которое создало новый мод на сложность. Этот мод призван помочь тем, кто просто хочет закончить основную кампанию Armored Core VI: Fires of Rubicon без лишних хлопот.

Ответственный за создание мода внес в игру множество изменений и изменил характеристики различных видов оружия, которые теперь стали более смертоносными. Кроме того, у отдельных видов оружия больше нет времени на перезарядку.

Важная деталь: активировав этот мод, вы больше не сможете играть в сетевом режиме. Мод специально разработан для игры в автономном режиме. Более подробную информацию вы можете найти здесь.

Armored Core 6: Fires of Rubicon доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series S|X.

0
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
AndralStormborn

Но ведь игра и так легкая. Просто берете 2 Циммермана...

2
Валерий Юриков

Зашёл с целью написать именно это🤣🤣🤣, я еще предмаксимальную сборку с упором на броню ставил и спокойно всех пулеметил. В такой сборке хитрость используешь вставая у края боевой зоны, тогда боту тяжелее уклоняться и заходить тебе за спину

0
Rey4rtRO

Скорее 2 гатлинга и 2 иглы из миссии с червем на плечи.

2
JIoMTuK

так еще чуть ли не с релиза был какой-то мод, который упрощал игру

0
Velikiy Guru

Там кооп мод требуется больше всего. Остальное можно перебороть.

0
0ncnjqybr

Наныли.

-1