Благодаря сообществу, в Armored Core 6: Fires of Rubicon появился "легкий уровень"

Игры FromSoftware известны в индустрии своей сложностью, и многие не могут пройти некоторые этапы и бросают игру. Если вы большой поклонник мехов и мечтаете поиграть в Armored Core 6: Fires of Rubicon, но отложили эту идею из-за сложности игры, то есть хорошая новость - теперь есть "легкий режим".

Такое стало возможным благодаря сообществу, которое создало новый мод на сложность. Этот мод призван помочь тем, кто просто хочет закончить основную кампанию Armored Core VI: Fires of Rubicon без лишних хлопот.

Ответственный за создание мода внес в игру множество изменений и изменил характеристики различных видов оружия, которые теперь стали более смертоносными. Кроме того, у отдельных видов оружия больше нет времени на перезарядку.

Важная деталь: активировав этот мод, вы больше не сможете играть в сетевом режиме. Мод специально разработан для игры в автономном режиме. Более подробную информацию вы можете найти здесь.

Armored Core 6: Fires of Rubicon доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series S|X.