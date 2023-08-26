Четвертый по величине релиз года! Онлайн Armored Core 6 в Steam превысил отметку в 150 тысяч человек

Вчера состоялся официальный релиз Armored Core VI: Fires of Rubicon, а уже к вечеру количество игроков в Steam перевалило за отметку в 150 тысяч, что позволило игре стать четвертой самой популярной игрой года и второй среди всех игр, вышедших под лейблом FromSoftware, первое место занимает Elden Ring — 953 тыч. челове. Для сравнения: максимальный онлайновый показатель Sekiro: Shadows Die Twice составлял 125 тыс. человек, Dark Souls III - 129 тыс. человек, а Dark Souls II - 80 тыс. человек.
Топ-3 выглядит следующим образом:
- Hogwarts Legacy - 879,308 игроков;
- Baldur's Gate III - 875,343 игроков;
- Sons of The Forest - 414,257 игроков.
В своем недавнем интервью представителям СМИ генеральный директор Bandai Namco Europe Арно Мюллер заявил, что успех Elden Ring серьезно повлиял на рост аудитории Armour Core 6. В Steam игра возглавила чарты продаж, и получила 83% положительных отзывов. По мнению многих поклонников серии, это невероятный результат для игры, которой исполнилось 26 лет.
Armour Core 6: A Realm of Fire - новый экшен, созданный компаниями Bandai Namco Entertainment и FromSoftware после переосмысления концепции серии MechWarrior с учетом знаний и опыта, полученных в ходе разработки нескольких экшен-игр. Игра уже доступна для платформ PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.
Фанатики такие фанатики. До того момента, как Миядзаки стал в трендах и стал считаться гением, в игры этой серии играло в 10 раз меньше народу и они считались чисто японской дичью. Я бы такую игру купил бы баксов за 5 на смартфон, но не на ПК за фуллпрайс. Уверен, если бы игра вышла не от Фромов, а от какой-нибудь другой малоизвестной студий, онлайн бы был раз в 10 меньше и оценки тоже ниже.
Молчал бы, что все щяс покупают я в своё время вообще бесплатно брал, норм игра и точка, чё пристал к игре?
Для игр про меха, это очень хороший показатель, всё таки жанр не сильно популярен. Мне лично понравилось.
Давно не было драйвовых игр про мехов.
Фанаты балды гея 3 в шоке: игра может быть популярна даже без порно линий - роботы не совокупляются со стенами и прочими объектами. И про бредовую оптимизацию что то ничего не слышно (хоть это шутер, а не какая то "ходилка - трахилка"). Может патч подвезут на 1000 исправлений - чтоб хоть как то соответствовать канону мега игры.