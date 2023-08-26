Четвертый по величине релиз года! Онлайн Armored Core 6 в Steam превысил отметку в 150 тысяч человек ©

Вчера состоялся официальный релиз Armored Core VI: Fires of Rubicon, а уже к вечеру количество игроков в Steam перевалило за отметку в 150 тысяч, что позволило игре стать четвертой самой популярной игрой года и второй среди всех игр, вышедших под лейблом FromSoftware, первое место занимает Elden Ring — 953 тыч. челове. Для сравнения: максимальный онлайновый показатель Sekiro: Shadows Die Twice составлял 125 тыс. человек, Dark Souls III - 129 тыс. человек, а Dark Souls II - 80 тыс. человек.

Топ-3 выглядит следующим образом:

Hogwarts Legacy - 879,308 игроков; Baldur's Gate III - 875,343 игроков; Sons of The Forest - 414,257 игроков.

В своем недавнем интервью представителям СМИ генеральный директор Bandai Namco Europe Арно Мюллер заявил, что успех Elden Ring серьезно повлиял на рост аудитории Armour Core 6. В Steam игра возглавила чарты продаж, и получила 83% положительных отзывов. По мнению многих поклонников серии, это невероятный результат для игры, которой исполнилось 26 лет.

Armour Core 6: A Realm of Fire - новый экшен, созданный компаниями Bandai Namco Entertainment и FromSoftware после переосмысления концепции серии MechWarrior с учетом знаний и опыта, полученных в ходе разработки нескольких экшен-игр. Игра уже доступна для платформ PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.