Для Armored Core 6 вышел патч с улучшением баланса игрового процесса

Масштабный экшен с роботами Armored Core 6: Fires of Rubicon получил свой первый патч после релиза на ПК и консолях. Разработчики из студии FromSoftware пока воздержались от крупных изменений, сосредоточившись на точечных правках игрового процесса. Также обновление исправляет целый ряд неприятных багов, с которыми часто сталкивались игроки.
Согласно официальному анонсу, Armored Core 6 была обновлена до версии 1.02.1. Патч распространяется на версию игры в Steam и все консоли. Обновление в основном было посвящено улучшению игрового процесса через изменения общего баланса, однако он также приносит улучшение стабильности и другие полезные исправления.
Примечания к патчу 1.02.1 для Armored Core 6
Корректировки баланса орудийных блоков:
- MA-J-200 RANSETSU-RF: увеличена мощность атаки/скорость стрельбы, уменьшено время перезарядки.
- LR-036 CURTIS: увеличена мощность атаки, уменьшено время перезарядки.
- RF-024 TURNER: увеличена мощность атаки/скорость полета снаряда, уменьшено время перезарядки.
- RF-025 SCUDDER: Увеличена мощность атаки/скорость полета снаряда, уменьшено время перезарядки.
- MA-J-201 RANSETSU-AR: Увеличена мощность атаки/скорость полета снаряда, уменьшено время перезарядки.
- MG-014 LUDLOW: увеличена мощность атаки/общее количество выстрелов/скорость полета снаряда, уменьшены отдача и время перезарядки.
- DF-MG-02 CHANG-CHEN: увеличена мощность атаки/общее количество выстрелов/скорость полета снаряда, уменьшено время перезарядки.
- MA-E-210 ETSUJIN: увеличена мощность атаки/общее количество выстрелов/скорость полета снаряда, уменьшено время перезарядки.
- Скорректированы некоторые атаки, выполняемые вражескими подразделениями AAP07: BALTEUS, IA-13: SEA SPIDER и IB-01: CEL240.
Исправления ошибок:
- Исправлена ошибка, из-за которой некоторые виды оружия не наносили урон боссу в миссии "Уничтожение вооруженного шахтного корабля".
- Исправлена ошибка, из-за которой босс миссии "Предотвращение корпоративного спасения новых технологий" не мог обнаружить игрока.
- Исправлена ошибка, из-за которой некоторые враги некорректно отображались во время миссии "Обследование необитаемого плавучего города".
- Исправлена ошибка, из-за которой некоторые враги и фоновые объекты некорректно отображались в миссии "Атака на старый космодром".
- Исправлена ошибка, из-за которой вертикальные ракеты и некоторые виды кораллового оружия наносили нежелательное количество урона.
- Улучшено управление камерой при наблюдении за боями на онлайн-арене.
- Исправлена ошибка, из-за которой анимация удара не отображалась на экране противника во время сетевых боев на арене.
- [Xbox One / Xbox Series X|S / Steam] Исправлена ошибка, из-за которой игра переходила в автономный режим и не могла сохранить прогресс после выхода устройства из режима сна.
- [Steam] Исправлен текст, отображаемый на экране после выбора пункта "Выйти из игры" в системном меню на титульном экране.
- [Steam] Исправлена ошибка, приводившая к некорректному отображению некоторых боссов.
Как отмечают представители студии FromSoftware, они продолжат внимательно отслеживать состояние игры на всех платформах. Следующее обновление Armored Core 6 будет посвящено улучшению PvP составляющей проекта, включая некоторые изменения в игровом балансе. Также разработчики планируют улучшить оптимизацию и добавить больше удобных функций, поэтому патчей будет еще много.
хорошо оптимизированную игру оптимизируют) а инвалиды из бесезды говорят комп обновить)
в патче нет оптимизации, только баланс, а старфилд крупная игра, технически сложнее. Надеюсь поправят как минимум производительность, 40 фпс на средних без фср это вообще дно, то что там все кривые ходят, это не удивительно, во многих рпг так, упора в реализм я и не ждал и вам советую это понимать, а не сравнивать старфилд с шутером, колдой например
Да я не сравниваю тупо Фаллаут с новой графикой вижу, кстати мод на ии врагов и напарников реально работает хорошо, теперь тебя враги реально хотят убить и на максимальной сложности иногда прячешься за напрником пока он отсрелит несколько мобов, 120 ФПС железные с длсс 3 в 4к но вылеты бесят(
Патчноут в стиме просто разрывной, ещё и с ошибкой написан