Для Armored Core 6 вышел патч с улучшением баланса игрового процесса ©

Масштабный экшен с роботами Armored Core 6: Fires of Rubicon получил свой первый патч после релиза на ПК и консолях. Разработчики из студии FromSoftware пока воздержались от крупных изменений, сосредоточившись на точечных правках игрового процесса. Также обновление исправляет целый ряд неприятных багов, с которыми часто сталкивались игроки.

Согласно официальному анонсу, Armored Core 6 была обновлена до версии 1.02.1. Патч распространяется на версию игры в Steam и все консоли. Обновление в основном было посвящено улучшению игрового процесса через изменения общего баланса, однако он также приносит улучшение стабильности и другие полезные исправления.

Примечания к патчу 1.02.1 для Armored Core 6

Корректировки баланса орудийных блоков:

MA-J-200 RANSETSU-RF: увеличена мощность атаки/скорость стрельбы, уменьшено время перезарядки.

LR-036 CURTIS: увеличена мощность атаки, уменьшено время перезарядки.

RF-024 TURNER: увеличена мощность атаки/скорость полета снаряда, уменьшено время перезарядки.

RF-025 SCUDDER: Увеличена мощность атаки/скорость полета снаряда, уменьшено время перезарядки.

MA-J-201 RANSETSU-AR: Увеличена мощность атаки/скорость полета снаряда, уменьшено время перезарядки.

MG-014 LUDLOW: увеличена мощность атаки/общее количество выстрелов/скорость полета снаряда, уменьшены отдача и время перезарядки.

DF-MG-02 CHANG-CHEN: увеличена мощность атаки/общее количество выстрелов/скорость полета снаряда, уменьшено время перезарядки.

MA-E-210 ETSUJIN: увеличена мощность атаки/общее количество выстрелов/скорость полета снаряда, уменьшено время перезарядки.

Скорректированы некоторые атаки, выполняемые вражескими подразделениями AAP07: BALTEUS, IA-13: SEA SPIDER и IB-01: CEL240.

Исправления ошибок:

Исправлена ошибка, из-за которой некоторые виды оружия не наносили урон боссу в миссии "Уничтожение вооруженного шахтного корабля".

Исправлена ошибка, из-за которой босс миссии "Предотвращение корпоративного спасения новых технологий" не мог обнаружить игрока.

Исправлена ошибка, из-за которой некоторые враги некорректно отображались во время миссии "Обследование необитаемого плавучего города".

Исправлена ошибка, из-за которой некоторые враги и фоновые объекты некорректно отображались в миссии "Атака на старый космодром".

Исправлена ошибка, из-за которой вертикальные ракеты и некоторые виды кораллового оружия наносили нежелательное количество урона.

Улучшено управление камерой при наблюдении за боями на онлайн-арене.

Исправлена ошибка, из-за которой анимация удара не отображалась на экране противника во время сетевых боев на арене.

[Xbox One / Xbox Series X|S / Steam] Исправлена ошибка, из-за которой игра переходила в автономный режим и не могла сохранить прогресс после выхода устройства из режима сна.

[Steam] Исправлен текст, отображаемый на экране после выбора пункта "Выйти из игры" в системном меню на титульном экране.

[Steam] Исправлена ошибка, приводившая к некорректному отображению некоторых боссов.

Как отмечают представители студии FromSoftware, они продолжат внимательно отслеживать состояние игры на всех платформах. Следующее обновление Armored Core 6 будет посвящено улучшению PvP составляющей проекта, включая некоторые изменения в игровом балансе. Также разработчики планируют улучшить оптимизацию и добавить больше удобных функций, поэтому патчей будет еще много.