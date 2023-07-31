Экшен Armored Core 6: Fires of Rubicon уже собирает целые очереди игроков в Японии ©

Новая игра от студии FromSoftware — Armored Core 6: Fires of Rubicon обещает стать главным летним хитом этого года. Игра имеет все необходимые предпосылки для успешного релиза: динамичный экшен, глобальный сюжет в постапокалипсисе и роботы. Ну а самое главное — игра уже собирает очереди из игроков в Японии.

В Нагое разработчики Armored Core 6 решили устроить публичную демонстрацию своего проекта и дать возможность игрокам непосредственно оценить геймплей. Они предполагали, что вокруг игры будет сильный ажиотаж, поэтому арендовали просторное помещение в одном из крупнейших торговых центров, однако игроки все равно их удивили.

Некоторым геймерам настолько не терпелось увидеть игру, что они пришли за день до проведения самой демонстрации. Игроки практически не спали всю ночь и сформировали целую очередь из почти 30 человек. Как сообщают очевидцы, утром желающих стало еще больше, и к моменту открытия количество игроков в очереди увеличилось в несколько раз. В итоге многим банально не хватило места внутри помещения, и они были вынуждены ждать снаружи. Несмотря на это, многие игроки остались довольны геймплеем Armored Core 6.

Armored Core 6: Fires of Rubicon выйдет 25 августа 2023 года на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S.