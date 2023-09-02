From Software изучает проблемы в работе системы сохранения в Armored Core 6 на ПК ©

FromSoftware сообщила о том, что ей известно о проблеме с ПК-версией Armored Core 6: Fires of Rubicon, когда у некоторых игроков возникают проблемы с файлами сохранения. По словам студии, в настоящее время она занимается изучением данной проблемы.

В ПК-версии ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON существует проблема, связанная с тем, что при определенных обстоятельствах данные сохранения не сохраняются должным образом. В настоящее время мы выясняем причину, поэтому просим вас завершать игру перед тем, как переводить компьютер в спящий режим. Мы приносим извинения за любые неудобства, причиненные нашим пользователям, - сообщила студия на своей странице в Twitter.

Выход Armored Core 6: Fires of Rubicon состоялся 25 августа, и за это время игра успела завоевать немалый успех. Новинка возглавила еженедельные чарты розничной торговли Великобритании, а также заняла первое место в японских чартах, разойдясь в этой стране тиражом более 163 тысяч копий.

Это уже не первый случай, когда FromSoftware сталкивается с проблемами в работе с файлами сохранений. Так, в 2022 году после релиза Elden Ring множество игроков столкнулись со сложностями в работе файлов сохранений как на PS5, так и на ПК. На Reddit в подразделе Armored Core появились жалобы пользователей на проблемы с сохранением прогресса в игре, что говорит о высокой степени распространенности проблемы.

Проблему усугубляет тот факт, что в AC6 нельзя использовать несколько слотов для сохранений, из-за чего приходится полагаться на один единственный файл. Это делает еще более важным следовать рекомендациям FromSoftware до тех пор, пока ошибка не будет исправлена.