FromSoftware испытывает "сильное желание" продолжить создание игр серии Armored Core

После более чем десятилетия, в течение которого индустрия поражала воображение своими генными играми, похожими на Souls, в прошлом году FromSoftware вернула франшизу Armored Core, выпустив Armored Core 6: Fires of Rubicon. Этот меха-экшен получил широкое признание критиков и публики, но будет ли ожидание следующей игры в серии таким же долгим, как и Armored Core 6? Это еще предстоит выяснить, но, по крайней мере, студия намерена выпустить еще несколько игр по франшизе.

В недавнем интервью IGN Japan босс FromSoftware Хидетака Миядзаки назвал Armored Core 6: Fires of Rubicon "успешной" и заявил, что FromSoftware имеет "сильное желание" продолжить создание новых частей серии. При этом, хотя Миядзаки и говорит, что студия надеется еще больше улучшить качество серии в будущих выпусках, на данный момент ничего конкретного не решено.

Как вы можете видеть из того факта, что мы сделали Armored Core 6, серия Armored Core очень важна для FromSoftware. У нас есть твердое намерение продолжать делать ее и в будущем. Я считаю, что Armored Core 6 удалась. С другой стороны, не все было идеально, и есть еще возможности сделать ее лучше, так что я не намерен останавливаться на достигнутом. Однако пока ничего конкретного не решено.

В октябре прошлого года актер озвучки Ясуюки Касе, озвучивавший Расти (V.IV) в Armored Core 6, сообщил, что игра продалась по всему миру тиражом около 2,8 миллиона копий.