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Armored Core 6: Fires of Rubicon 25.08.2023
Экшен, От третьего лица, Научная фантастика
7.7 399 оценок

FromSoftware испытывает "сильное желание" продолжить создание игр серии Armored Core

butcher69
Новости

После более чем десятилетия, в течение которого индустрия поражала воображение своими генными играми, похожими на Souls, в прошлом году FromSoftware вернула франшизу Armored Core, выпустив Armored Core 6: Fires of Rubicon. Этот меха-экшен получил широкое признание критиков и публики, но будет ли ожидание следующей игры в серии таким же долгим, как и Armored Core 6? Это еще предстоит выяснить, но, по крайней мере, студия намерена выпустить еще несколько игр по франшизе.

В недавнем интервью IGN Japan босс FromSoftware Хидетака Миядзаки назвал Armored Core 6: Fires of Rubicon "успешной" и заявил, что FromSoftware имеет "сильное желание" продолжить создание новых частей серии. При этом, хотя Миядзаки и говорит, что студия надеется еще больше улучшить качество серии в будущих выпусках, на данный момент ничего конкретного не решено.

Как вы можете видеть из того факта, что мы сделали Armored Core 6, серия Armored Core очень важна для FromSoftware. У нас есть твердое намерение продолжать делать ее и в будущем. Я считаю, что Armored Core 6 удалась. С другой стороны, не все было идеально, и есть еще возможности сделать ее лучше, так что я не намерен останавливаться на достигнутом. Однако пока ничего конкретного не решено.

В октябре прошлого года актер озвучки Ясуюки Касе, озвучивавший Расти (V.IV) в Armored Core 6, сообщил, что игра продалась по всему миру тиражом около 2,8 миллиона копий.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
PerfidiousSinbad

Armored Core 6 для любителей роботов самое то, но хотелось бы чего то иного. Чего то совершенно нового. Может Сенсей Хидетака придумает и запустит новую франшизу.

2
Нейтан Дрейк

Или Kuon 2?

Ремейк Shadow Tower Abyss было бы интересно увидеть.

0
ckott4

А сильное желание выпустить бладборн на пк он не хочет? И сделать сиквел секиро. Ну, чисто как пример.

1
0ncnjqybr

Миядзаки при всем желании не сможет портировать Bloodborn. Права на BB принадлежат соньке, от фромов тут ничего не зависит.

1
SharpAelinor

Да скажи правду, просто чешутся руки смешать армор и соулс🤣

1
Петр Стрельцов

Видать игра не сложная и особо не затратная в производстве, а прибыль принесла ощутимую, вот и зачесалось у боссов студии меркантильное очко. Да только тут сработал эффект неожиданности, второй раз такой финт не прокатит, ибо эта игра на кукан никому не упала..

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DeadRemix

Никому не упала ,понимаю

0
Петр Стрельцов DeadRemix

Зачем нужна эта статистика, не Вам, не мне даром не нужны эти тухлые роботы..

0
DeadRemix Петр Стрельцов

Так ты сам пишешь про "никому" , или теперь "ТЫ" это "все"?

0