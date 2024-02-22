FromSoftware испытывает "сильное желание" продолжить создание игр серии Armored Core

После более чем десятилетия, в течение которого индустрия поражала воображение своими генными играми, похожими на Souls, в прошлом году FromSoftware вернула франшизу Armored Core, выпустив Armored Core 6: Fires of Rubicon. Этот меха-экшен получил широкое признание критиков и публики, но будет ли ожидание следующей игры в серии таким же долгим, как и Armored Core 6? Это еще предстоит выяснить, но, по крайней мере, студия намерена выпустить еще несколько игр по франшизе.
В недавнем интервью IGN Japan босс FromSoftware Хидетака Миядзаки назвал Armored Core 6: Fires of Rubicon "успешной" и заявил, что FromSoftware имеет "сильное желание" продолжить создание новых частей серии. При этом, хотя Миядзаки и говорит, что студия надеется еще больше улучшить качество серии в будущих выпусках, на данный момент ничего конкретного не решено.
Как вы можете видеть из того факта, что мы сделали Armored Core 6, серия Armored Core очень важна для FromSoftware. У нас есть твердое намерение продолжать делать ее и в будущем. Я считаю, что Armored Core 6 удалась. С другой стороны, не все было идеально, и есть еще возможности сделать ее лучше, так что я не намерен останавливаться на достигнутом. Однако пока ничего конкретного не решено.
В октябре прошлого года актер озвучки Ясуюки Касе, озвучивавший Расти (V.IV) в Armored Core 6, сообщил, что игра продалась по всему миру тиражом около 2,8 миллиона копий.
Armored Core 6 для любителей роботов самое то, но хотелось бы чего то иного. Чего то совершенно нового. Может Сенсей Хидетака придумает и запустит новую франшизу.
Или Kuon 2?
Ремейк Shadow Tower Abyss было бы интересно увидеть.
А сильное желание выпустить бладборн на пк он не хочет? И сделать сиквел секиро. Ну, чисто как пример.
Миядзаки при всем желании не сможет портировать Bloodborn. Права на BB принадлежат соньке, от фромов тут ничего не зависит.
Да скажи правду, просто чешутся руки смешать армор и соулс🤣
Видать игра не сложная и особо не затратная в производстве, а прибыль принесла ощутимую, вот и зачесалось у боссов студии меркантильное очко. Да только тут сработал эффект неожиданности, второй раз такой финт не прокатит, ибо эта игра на кукан никому не упала..
Никому не упала ,понимаю
Зачем нужна эта статистика, не Вам, не мне даром не нужны эти тухлые роботы..
Так ты сам пишешь про "никому" , или теперь "ТЫ" это "все"?