FromSoftware начала работать над Armored Core 6: Fires of Rubicon еще в 2018 году параллельно с Elden Ring ©

Уже в эту пятницу состоится долгожданное возвращение серии Armored Core вместе с выходом шестой части, которую некоторые фанаты ждали десять лет. Из-за такого долгого перерыва может показаться, что авторы серии, студия FromSoftware, на какое-то время забыли про франшизу и полностью отдались хардкорным фэнтези RPG. Однако это не так. В недавнем интервью продюсер игры Ясунори Огура и директор Масара Ямамура раскрыли интересные детали производства Armored Core 6: Fires of Rubicon.

По словам Ясунори Огуры, он вместе с главой FromSoftware Хидетакой Миядзаки всегда стремились выпустить новую часть Armored Core. Некоторые процессы в студии и занятость на других проектах заставили их сделать небольшой перерыв в развитии серии после выхода Armored Core: Verdict Day в 2013 году. Тем не менее уже в 2018 году была собрана команда талантливых и опытных разработчиков, которые посвятили себя проработке концепта Armored Core 6. Игра разрабатывалась вместе с полировкой Sekiro: Shadows Die Twice, а затем параллельно с масштабной Elden Ring. Полномасштабная разработка Armored Core 6: Fires of Rubicon началась примерно в 2020 году.

"Поскольку мы вели несколько проектов одновременно, нам приходилось выделять внутренние ресурсы на разработку других игр, что, в свою очередь, привело к десятилетнему ожиданию этой игры"

— отметил Ясунори Огура, продюсер Armored Core.

Несмотря на продолжительное ожидание, разработчики уверены, что терпение фанатов окупится. Armored Core 6 представляет самый масштабный проект для всей франшизы, где активно использовался весь многолетний опыт команды FromSoftware.

Релиз игры состоится уже 25 августа на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X и ПК.