FromSoftware показала новый трейлер меха-экшена Armored Core VI: Fires of Rubicon ©

Armored Core VI: Fires of Rubicon - очередная часть культовой серии экшенов про мехов, которая возвращается после семилетнего перерыва. Разработкой игры занимается студия From Software, известная по таким хитам, как Dark Souls, Bloodborne и Sekiro: Shadows Die Twice. Игра выйдет на консолях PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и ПК через платформу Steam уже 25 августа 2023 года.

В игре нам предстоит взять на себя роль C4-621, одного из улучшенных людей, пробудившихся после великой катастрофы, уничтожившей цивилизацию. Наша задача - узнать правду о своем прошлом и будущем, а также противостоять могущественным врагам, желающим нас уничтожить. В нашем распоряжении огромные мехи, которые мы можем свободно модифицировать и вооружать в соответствии со своим стилем боя.

Игра предлагает как обширную сюжетную кампанию, так и многопользовательский режим, в котором мы можем сотрудничать или соревноваться с другими игроками по сети.

Издательство Bandai Namco и FromSoftware видимо посчитали, что много трейлеров не бывает, и после релизного ролика представили новое видео специально для выставки gamescom.