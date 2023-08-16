FromSoftware представила небольшое видео о мероприятии перед запуском Armored Core 6 ©

После представления аппаратных требований для ПК-версии Armored Core VI: Fires of Rubicon команда FromSoftware отмечает обратный отсчет в преддверии скорого запуска игры.

Японская компания решила предложить прессе и создателям контента со всего мира заглянуть за кулисы презентации игры. Ролик включает в себя несколько кадров, снятых во время главного события за закрытыми дверями, посвященного Armored Core VI: Fires of Rubicon.

Armored Core VI: Fires of Rubicon станет доступна 25 августа 2023 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, а также на PlayStation 4 и Xbox One