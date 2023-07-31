Геймплейный трейлер Armored Core 6 набрал больше просмотров, чем Starfield и Assassin's Creed ©

Armored Core 6 появится в продаже через несколько недель, и, судя по всему, новая работа FromSoftware уже заинтересовала немалую аудиторию, по крайней мере, если судить по цифрам, полученным из геймплейного ролика на YouTube.

Как сообщает PCGamesN, Armored Core 6 набрала 3,3 млн. просмотров, опередив Starfield, Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, Assassin's Creed Mirage и Avatar Frontiers of Pandora. Видеоролик, о котором идет речь, можно увидеть здесь.

Точнее, среди самых просматриваемых видеороликов наиболее значимых игр этого периода мы находим Baldur's Gate 3 с 610 тыс. просмотров, Avatar Frontiers of Pandora с 2,3 млн. просмотров, Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, которая с 2,5 млн. просмотров немного опережает игру Ubisoft, затем идет Starfield Direct с 2,8 млн. просмотров и, наконец, Assassin's Creed Mirage с 3,1 млн. просмотров.

Star Wars Outlaws, напротив, набрала 3,3 млн. просмотров наравне с Armored Core 6, но с отрывом в несколько недель. Разумеется, все цифры верны на момент написания этой новости, поэтому в ближайшие дни и недели они могут измениться.

Очевидно, что этих данных для Armored Core 6 недостаточно, чтобы утверждать, что игру ждет большой коммерческий успех, но нельзя отрицать, что научно-фантастический меха-экшен за короткое время привлек к себе большое внимание. Фактически, трейлер был доступен в течение пяти дней и смог превзойти результаты других игр, чьи видеоролики циркулировали в течение нескольких недель (большинство приведенных цифр относятся к трейлерам, выпущенным 11 и 12 июня 2023 года).

Что касается причин такого успеха, то Armored Core 6 - это новая глава в долгоиграющей саге, которая пользуется большой любовью, но, как правило, рассчитана на аудиторию, увлеченную франшизой. Можно предположить, что Armored Core 6 привлекает внимание еще и потому, что это новая игра от FromSoftware, которая только что вышла после огромного успеха Elden Ring. Кроме того, этому способствует и то, что новая глава является высокобюджетным проектом с отличной визуальной составляющей, в то время как предыдущие главы часто были "неполноценными" работами с точки зрения чисто производственной ценности.