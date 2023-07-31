Геймплейный трейлер Armored Core 6 набрал больше просмотров, чем Starfield и Assassin's Creed

Armored Core 6 появится в продаже через несколько недель, и, судя по всему, новая работа FromSoftware уже заинтересовала немалую аудиторию, по крайней мере, если судить по цифрам, полученным из геймплейного ролика на YouTube.
Как сообщает PCGamesN, Armored Core 6 набрала 3,3 млн. просмотров, опередив Starfield, Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, Assassin's Creed Mirage и Avatar Frontiers of Pandora. Видеоролик, о котором идет речь, можно увидеть здесь.
Точнее, среди самых просматриваемых видеороликов наиболее значимых игр этого периода мы находим Baldur's Gate 3 с 610 тыс. просмотров, Avatar Frontiers of Pandora с 2,3 млн. просмотров, Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, которая с 2,5 млн. просмотров немного опережает игру Ubisoft, затем идет Starfield Direct с 2,8 млн. просмотров и, наконец, Assassin's Creed Mirage с 3,1 млн. просмотров.
Star Wars Outlaws, напротив, набрала 3,3 млн. просмотров наравне с Armored Core 6, но с отрывом в несколько недель. Разумеется, все цифры верны на момент написания этой новости, поэтому в ближайшие дни и недели они могут измениться.
Очевидно, что этих данных для Armored Core 6 недостаточно, чтобы утверждать, что игру ждет большой коммерческий успех, но нельзя отрицать, что научно-фантастический меха-экшен за короткое время привлек к себе большое внимание. Фактически, трейлер был доступен в течение пяти дней и смог превзойти результаты других игр, чьи видеоролики циркулировали в течение нескольких недель (большинство приведенных цифр относятся к трейлерам, выпущенным 11 и 12 июня 2023 года).
Что касается причин такого успеха, то Armored Core 6 - это новая глава в долгоиграющей саге, которая пользуется большой любовью, но, как правило, рассчитана на аудиторию, увлеченную франшизой. Можно предположить, что Armored Core 6 привлекает внимание еще и потому, что это новая игра от FromSoftware, которая только что вышла после огромного успеха Elden Ring. Кроме того, этому способствует и то, что новая глава является высокобюджетным проектом с отличной визуальной составляющей, в то время как предыдущие главы часто были "неполноценными" работами с точки зрения чисто производственной ценности.
Ну так азиаты же...
Или.. ботоводство во всей красе. ))
Я, может, и глянул, если бы этими мехами управляли сасные тян в обтягивающих костюмах.
Просто кто-то делает увлекательные игры, а кто-то хочет угодить всем и вся. От того и интерес аудитории склоняется к новшеству.
Да уж, такие увлекательные что все трейлеры Armored Core 6 меня постепенно отговаривали от покупки а этот самый 13 минутный геймплейный отговорил от покупки окончательно да и от желания вообще в эту игру играть.
Тебя да, но меня наоборот заинтересовало попробовать, хотя я мехами никогда не увлекался.
Ну так ГОТУ 25 числа выходит.
Увидел в кастомизации ноги с гусеницами, интересно как он будет двигаться? Так же как на видео, быстрый, что понос. Уже понял что сделают, Меха что бы был похож на что-то на реальное(MechWarrior), медленный и мощный.
Ну ясень пень Armored Core 6 игрокам в разы интереснее всяких там старфилдов с ассасинами. Всё-таки больших роботов любят все - ну или почти все. Но к сожалению хороших крупнобюджетных игр на эту тему кот наплакал. Выходят очень редко. По-моему высокий интерес игроков к Armored Core 6 вполне естественен.
Меня немного огорчает отсутствие коопа. По геймплейному трейлеру видно, что мех сражается с противниками не один. Ещё двое союзников есть.
Мне также любопытно, как выглядит PvP.
аххахахахаххах а говорили говорили Starfield будет самосааамой успешной кассовой игрой всех времен бла бла бла в итоге Starfield жидко обделаеться и Armored Core 6 взойдет на пьедестал как обычно)))