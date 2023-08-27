Игрок Armored Core 6 превратил своего меха в СиДжея из San Andreas ©

Это было неизбежно – одним из первых модов для только что вышедшей Armored Core 6 Fires of Rubicon стал меха в форме Карла Джонсона, более известного как СиДжей, главного героя игры Grand Theft Auto: San Andreas от Rockstar Games.

Моддер Dropoff выпустил модификацию в сотрудничестве с моддером TKPG, результаты которого столь же убедительны, сколь и тревожны. На самом деле, меха-СиДжей выглядит довольно деформированным и больше подходит для игры ужасов, чем для игры про роботов.

Однако скорость, с которой был сделан мод, впечатляет, т.е. примерно за 24 часа с момента запуска. Для интересующихся, добавление СиДжея в игры, где такой персонаж не имеет к ней никакого отношения, стало своего рода традицией на моддерской сцене последних лет. Фактически, благодаря моддерам, СиДжей появился в серии Zelda, в Elden Ring, в Resident Evil 2 Remake и во многих других играх, даже в Stray.