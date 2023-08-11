Кастомизация мехов и эмблем на новых изображениях Armored Core 6 ©

К недавним подробностям о технической и эстетической кастомизации мехов Armored Core 6 команда социальных сетей Bandai Namco Entertainment Asia добавляет новые кадры, которые, по сути, изображают редактора мехов и эмблем.

Широкие возможности настройки, предлагаемые Bandai Namco, позволят пользователям глубоко изменить внешний вид своего меха, используя неопределенное количество скинов, текстур и графических элементов, которые будут использоваться для создания их эмблемы «послойно». Затем игроки сами решат, демонстрировать ли эту кастомизацию в битвах основной кампании или в неистовых многопользовательских PvP-сражениях на Арене Armored Core 6.

Armored Core 6 Fires of Rubicon выходит 25 августа на ПК, PS4, Xbox One, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.