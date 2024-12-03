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Armored Core 6: Fires of Rubicon 25.08.2023
Экшен, От третьего лица, Научная фантастика
7.7 460 оценок

Киану Ривз готовится управлять гигантским мехом в новом отрывке из сериала-антологии Secret Level по мотивам игр

butcher69
Новости

Создатели анимационной антологии Secret Level представили новый отрывок с участием Киану Ривза. В эпизоде, посвященном игре Armored Core, актер сыграет роль главного персонажа

Премьера шоу запланирована на 10 декабря на Amazon Prime Video. Первый сезон Secret Level обещает стать настоящим событием для фанатов видеоигр, объединяя культовые проекты и звёздный актёрский состав. К Киану Ривзу присоединились Арнольд Шварценеггер с сыном, а также другие знаменитости.

Всего зрителей ждут 15 эпизодов, каждый из которых посвящён определенной видеоигре. Среди них — Sifu, The Outer Worlds, Armored Core 6, God of War: Ragnarok, Ghost of Tsushima и другие. Шоу создают те же продюсеры, что работали над "Любовь. Смерть. Роботы,".

Станет ли Secret Level новым фаворитом для поклонников игр и фантастики? Узнаем уже в декабре!

55
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Alkobarin
18
vzglydizugla
1
Trezvopoy vzglydizugla

Старая пикча, я и забыл что за фильм

0
maxpayen

Не создай себе кумира......есть заповедь такая......петух сраный

2
kedmaker Trezvopoy

скорее мультфильм)

0
Bob Chipeska

Не так я себе представлял гигантский мех.

7
BioHoHoL

Оооочень круто смотрится!!!

3
SOLUS5678

Ждём!!!.

1
EvilRabbit

качество шакальное, а так посмотрим что выйдет из этого

0
Westmore
0
Unviz

Пошел мочить арасаку. Приквел.

0
Skaynet Elektrikovich

НИФИГА НЕПОНЯТНО... надо будет посмотреть/потрогать/поиграть...

-2