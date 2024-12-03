Киану Ривз готовится управлять гигантским мехом в новом отрывке из сериала-антологии Secret Level по мотивам игр

Создатели анимационной антологии Secret Level представили новый отрывок с участием Киану Ривза. В эпизоде, посвященном игре Armored Core, актер сыграет роль главного персонажа

Премьера шоу запланирована на 10 декабря на Amazon Prime Video. Первый сезон Secret Level обещает стать настоящим событием для фанатов видеоигр, объединяя культовые проекты и звёздный актёрский состав. К Киану Ривзу присоединились Арнольд Шварценеггер с сыном, а также другие знаменитости.

Всего зрителей ждут 15 эпизодов, каждый из которых посвящён определенной видеоигре. Среди них — Sifu, The Outer Worlds, Armored Core 6, God of War: Ragnarok, Ghost of Tsushima и другие. Шоу создают те же продюсеры, что работали над "Любовь. Смерть. Роботы,".

Станет ли Secret Level новым фаворитом для поклонников игр и фантастики? Узнаем уже в декабре!