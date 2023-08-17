На этой неделе состоится специальный показ Armored Core 6 в рамках Sony Play! Play! Play! ©

Японская команда разработчиков FromSoftware назначила геймерам встречу для презентации Armored Core VI: Fires of Rubicon. Мероприятие, созданное в сотрудничестве с Sony, будет транслироваться на официальном YouTube-канале PlayStation Japan. Прямая трансляция запланирована на пятницу, 18 августа, в 13:30 по московскому времени.

Среди гостей, присутствующих на специальном брифинге Armored Core VI: Fires of Rubicon, будет место для ключевых разработчиков FromSoftware, включая Ясунори Огура и Масару Ямамура, продюсера и директора Armored Core VI: Fires of Rubicon соответственно.

Мероприятие будет проходить физически в Токио, и у посетителей будет возможность просмотреть версию меха-экшена для PlayStation 5.