На грядущей The Game Awards могут анонсировать дополнение для Armored Core 6: Fires of Rubicon

Armored Core 6: Fires of Rubicon, возможно, скоро получит новый контент. Недавнее обновление, обнаруженное в Steam, породило среди фанатов предположения о том, что FromSoftware готовится анонсировать DLC во время церемонии The Game Awards, которая состоится на следующей неделе.

Обновление было обнаружено на странице игры в SteamDB, платформе, отслеживающей изменения в базе данных Steam. Хотя точное содержание обновления проверить невозможно, его время вызвало подозрения в сообществе.

Стоит отметить, что, несмотря на слухи, в этом году игра уже получила несколько обновлений на своей странице в Steam, но без анонсов DLC. Однако близость к главному событию игровой индустрии подогревает надежды фанатов.

Ожидание DLC вполне оправдано, учитывая историю франшизы. Предыдущие игры, например, Armored Core V, получали дополнения, такие как Modeler's Pack, которые добавляли новые детали и оружие для мехов. Более того, сама FromSoftware проявила интерес к созданию дополнительного контента для своих последних игр, как это видно на примере дополнения Forsaken Hollows к Elden Ring: Nightreign.