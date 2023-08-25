Некоторые игроки испытывают большие трудности с победой над обучающим боссом в Armored Core 6 ©

Японские журналисты оказались правы — Многие игроки действительно испытывают большие трудности с победой над обучающим боссом в Armored Core 6: Fires of Rubicon, который завершает вводную миссию.

Будьте внимательны, потому далее будут некоторые спойлеры из самого начала игры.

Как сообщает Automaton Media, этим боссом является вертолет AH12 HC, оснащенный шквалом ракет и огнем тяжелых пулеметов. "Первый босс AC6 надирает мне задницу", - пишет один из игроков в Twitter. По правде говоря, нередко "обучающие" боссы FromSoftware обладают недюжинными способностями, но иногда они по своей природе являются непреодолимыми, как, например, Авангард в Demon's Souls.

В одном из сообщений в сообществе Armored Core утверждается, что примерно половина отрицательных отзывов об игре Armored Core 6 в Steam оставлена игроками, которые не смогли одолеть начального босса. На данный момент Armored Core 6 имеет отличную оценку "Очень положительно" в Steam после более чем 3859 пользовательских отзывов.

Правда, в нескольких отрицательных отзывах пользователи действительно пишут о боссе AH12 HC Helicopter, называя его "совершенно ненужным", но подавляющее большинство отзывов, похоже, больше сосредоточено на общем дизайне Armored Core 6, а также на управлении с помощью клавиатуры и мыши.

"Это просто Sekiro с раскраской Armored Core, и, на мой взгляд, она страдает от этого", - пишет один из пользователей после более чем девяти часов игры. "Единственное, что я совершенно не могу вынести в этой игре, - это банальные и ужасные диалоги. Разговоры настолько интересны и насыщенны, что напоминают детей играющих в войнушку на заднем дворе", - пишет другой игрок.

Хотя некоторые игроки Armored Core 6 испытывают трудности с начальным боссом, но это не отражает общего негативного мнения игроков об игре. Если игроки и испытывают недовольство от новой игрой FromSoftware, то это скорее относится к дизайну игры и диалогам.