Новости на подходе? Armored Core 6: Fires of Rubicon получила возрастной рейтинг в Южной Корее ©

Armored Core VI: Fires of Rubicon получила возрастной рейтинг в Южной Корее, что сразу же намекает на то, что вскоре может быть объявлена официальная дата выхода игры.

Экшн-игра, в которой независимый наемник Ворон 621 решает многочисленные миссии и противостоит тайне Рубикона. Содержит умеренное насилие (использование широкого спектра оружия с изображением взрывов. Поэтому, в соответствии со статьей 21 Закона о развитии игровой индустрии и статьей 7(2) Правил возрастной классификации, игра классифицируется как "подходящая для аудитории от 12 лет и старше".

Armored Core 6: Fires of Rubicon находится в разработке для PC, Xbox One, Xbox Series X и S, PS4 и PS5. Это новая игра от FromSoftware, режиссером которой является Масару Ямамура.