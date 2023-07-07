Новый геймплейный ролик Armored Core 6 ©

FromSoftware выпустила видео с реакцией журналистов и создателей контента, которые присутствовали на предварительном просмотре за закрытыми дверями Armored Core 6: Fires of Rubicon.

Среди многих некоторых счастливчиков, которые смогли полюбоваться и опробовать очередной научно-фантастический шутер от авторов Dark Souls, Elden Ring и Bloodborne, была Алана Пирс. Сценаристка из Sony Santa Monica, присутствовавшая на закрытом мероприятии FromSoftware вместе с другими журналистами, создателями контента и ютуберами, сказала, что была чрезвычайно впечатлена работой, проделанной японскими разработчиками.

Помимо восторженных заявлений Аланы Пирс и других инсайдеров отрасли, FromSoftware сопровождает сцены игрового процесса, которые демонстрируют безумие боев, большое разнообразие мехов, с которыми предстоит столкнуться, и вертикальность сеттинга.

Armored Core 6: Fires of Rubicon будет доступна 25 августа на ПК PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S.