Новый трейлер к запуску Armored Core 6: Fires of Rubicon с участием актёра Карла Урбана ©

Armored Core 6: Fires of Rubicon — это последняя часть игры о боях на мехах, разработанной FromSoftware. Взгляните на последний трейлер «За работу» с участием единственного и неповторимого Карла Урбана. Armored Core 6: Fires of Rubicon выйдет 25 августа на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox и ПК.

Игроки Armored Core 6 Fires of Rubicon перемещаются по огромным трехмерным пространствам, обладая маневренностью мехов. Опять же, FromSoftware предлагает свой тщательно продуманный игровой дизайн, в котором представлены сложные сражения и «полноценный прогресс». Кроме того, игроки почувствуют удовлетворение и достижения, когда преодолеют сложную ситуацию, и насладятся мгновенной победой и, возможно, повышением своего положения, прежде чем столкнуться со следующим испытанием.