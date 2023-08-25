Обновление Intel ARC Game On Driver 31.0.101.4669: Поддержка Armored Core 6

Вам предоставляется уникальный шанс стать пилотом огромного робота, подчиняющегося только вам. Под вашим управлением оказывается независимый наёмник, попавший в эпицентр конфликта за таинственное вещество, найденное на далёкой планете Рубикон-3.



Управляйте своей мехой в динамичных битвах, где вы можете перемещаться в любом направлении, и используйте свои навыки и тактику, чтобы одержать верх над противниками, учитывая особенности местности и маневренность своей мехи на земле и в небе.



Вы можете настраивать свою меху под свой личный стиль игры. Выбор различных компонентов не только влияет на атакующие способности робота, но и определяет его движение и стиль боя, позволяя вам выбирать оптимальную стратегию для каждого задания.