Обновление Intel ARC Game On Driver 31.0.101.4669: Поддержка Armored Core 6

Доступна новая версия драйвера Intel Arc & Iris Xe Graphics Driver 31.0.101.4669 Non-WHQL для Windows 11 и Windows 10. Обновление Intel Game On Driver добавляет поддержку игры Armored Core VI: Fires of Rubicon.
Что нового
Добавлена поддержка Intel Game On Driver для графики Intel Arc A-series для следующих игр:
- Armored Core VI: Fires of Rubicon Это может включать в себя оптимизации для повышения FPS, исправления графических ошибок или другие улучшения, специфические для данных игр.
Исправленные проблемы
Видеокарты Intel Arc
В обновлении драйвера Intel ARC Game On Driver 31.0.101.4669 были исправлены следующие проблемы для видеокарт Intel Arс:
- В игре "Shadow of The Tomb Raider)" (DX11) мог происходить сбой приложения после загрузки в главное меню игры. Эта проблема теперь исправлена.
- Некоторые продукты Intel Arc A380 могли неверно отображать тактовую частоту, которая была выше ожидаемой. Этот баг также был устранен.
Если вы используете какие-либо из вышеуказанных приложений или сталкивались с подобными проблемами, рекомендуется обновить драйвер до последней версии.
Известные проблемы
Известные проблемы в обновлении драйвера Intel Arc & Iris Xe Graphics Driver 31.0.101.4669:
Видеокарты Intel Arc:
- В игре "UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection" (DX12) на персонажах может наблюдаться искажение текстур. При использовании некоторых мод
- Кампания в игре "Halo Infinite* (DX12)" может вызывать сбой приложения на некоторых системных конфигурациях.
- В игре "Dead by Daylight* (DX11)" может происходить сбой приложения во время игры.
- Topaz Video AI может столкнуться с ошибками при использовании некоторых моделей для улучшения видео.
- При выполнении операций рендеринга в программе Adobe After Effects может возникать аварийное завершение приложения.
Видеокарты Intel Iris Xe MAX:
- Установка драйвера может быть неуспешной на некоторых ноутбуках с устройствами Intel Iris Xe + Iris Xe MAX. Для успешной установки может потребоваться перезагрузка системы и повторная установка графического драйвера.