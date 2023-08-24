Обзорный трейлер Armored Core 6 рассказывает об истории, боевой системе, миссиях и многом другом ©

Завтра выйдет Armored Core 6: Fires of Rubicon от FromSoftware, и Bandai Namco выпустила новый обзорный трейлер, в котором подробно описано все, что вам нужно знать перед игрой. Он охватывает историю, бой, настройку и многое другое.

В Armored Core 6: Fires of Rubico игроки управляют аугментированным человеком, который пилотирует Armored Core в составе отряда наёмников Уолтера. В силу различных обстоятельств они берут на себя роль погибшего пилота по имени Рейвен и втягиваются в конфликт за редкий, но летучий материал - Коралл. Armored Core — это механизмы, которые могут оборудовать до четырех видов оружия и двигаться очень быстро, ошеломляя противников и нанося огромный урон.

Кастомизация — важная часть серии Armored Core, и последняя игра предлагает варианты изменения таких частей, как руки, головы, ядра и обновления ОС. Например, если вы любитель прыжков в высоту, оборудуйте ноги с обратным соединением суставов для большей вертикальной подвижности. Также есть масса оружия, которое можно использовать.

Игроки пройдут через многое, включая миссии, которые включают в себя восстановление данных, разрушение объектов и многое другое. Дополнительные запросы поступают по мере выполнения миссий, и вы будете путешествовать по массивным сооружениям, сражаясь повсюду с могущественными боссами.

Armored Core 6: Fires of Rubicon выйдет 25 августа для Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5 и ПК.