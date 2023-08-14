Опубликованы полные системные требования для ПК Armored Core 6

FromSoftware опубликовала на официальном сайте Armored Core 6 минимальные и рекомендуемые требования для ПК-версии игры, чего так ждали поклонники японской компании.
На официальном веб-сайте компания сообщила, что вам потребуется 60 ГБ места в хранилище для установки начальной версии FromSoftware, а также раскрыла скромные требования версии для ПК.
В рекомендуемых FromSoftware перечисляет процессоры в диапазоне Intel Core i7-7700, Intel Core i5-10400, AMD Ryzen 7 2700X и AMD Ryzen 5 3600 или выше, сопровождаемые видеокартой, такой как NVIDIA GeForce GTX 1060 6 ГБ, AMD Radeon RX 590 8 ГБ и Intel Arc A750 8 ГБ или выше, для тех, кто хочет играть в Armored Core 6 с лучшим качеством.
Требования для использования трассировки лучей немного выше, перечислены NVIDIA GeForce GTX 2070 8 ГБ и AMD Radeon RX 6650 XT 8 ГБ.
Ого, вот это системные требования выросли. Хоть они и низкие для 2023, но у меня опять боязнь за оптимизацию игры.
Уже давно пора из штанишек 1060 вырастать. Карте 7 лет уже, 3 поколения сменилось.