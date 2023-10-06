Патч 1.03.1 для Armored Core 6 ослабляет дробовик и изменяет другие элементы ©

FromSoftware опубликовала новое обновление для Armored Core 6: Fires of Rubicon с выходом патча 1.03.1, который в основном касается баланса, ослабления оружия, считающегося слишком мощным, такого как дробовик, и изменения других аспектов игры в ходе общего ребалансирования. .

Действительно, три оружия, затронутые операцией «ослабления», считаются явно мощными, возможно, слишком мощными по сравнению со стандартами Armored Core 6: Fires of Rubicon, настолько, что слишком сильно искажают внутренний баланс игры.

Итак, давайте посмотрим, какие три элемента были ослаблены патчем 1.03.1:

Ружье «СГ-027 Циммерман»

Гранатомет-пушка «Певчие птицы»

Электрошоковый игольчатый гранатомет «ВЭ-60СНА»

Во всех трех случаях уменьшен размер урона, который может нанести различное оружие, а также возможная дальность и кумулятивный эффект. Все это, очевидно, для того, чтобы попытаться наилучшим образом сбалансировать игру.

Вместо этого было модернизировано несколько других видов оружия, таких как несколько пистолетов и базук, в ходе общей операции по перебалансировке огромного арсенала, присутствующего в Armored Core 6, в дополнение к нескольким другим внесенным исправлениям и улучшениям.

Чтобы подробно узнать обо всех изменениях, внесенных патчем 1.03.1, вы можете прочитать официальные примечания Bandai Namco к патчу.