Патч 1.04 для Armored Core 6 улучшает производительность и вносит некоторые другие изменения

Исправления и улучшения для Armored Core 6:FromSoftware выпустила новое обновление для Armored Core 6. Это обновление 1.04, относящееся к категории 1.004 в версии для PlayStation 5. Компания также поделилась примечаниями к обновлению, некоторые из которых вы можете увидеть ниже под спойлером.
- Исправлена ошибка с CORAL OSCILLATOR "IB-CO3W2: WLT 101", из-за которой дальность заряженных атак уменьшалась при наличии определенных частей.
- Исправлена ошибка с CORAL RIFLE "IB-C03W1: WLT 011", из-за которой полностью заряженные атаки отменялись при длительном удержании кнопки атаки.
- Исправлена ошибка, из-за которой в сетевых матчах не отрисовывался вражеский AC, если на него были наложены декали.
- Исправлены другие ошибки и улучшена производительность.
- Также исправлена ошибка, специфичная для Steam: "Поведение титульного экрана было изменено таким образом, чтобы настройки контроллера не менялись в зависимости от устройства, используемого для "PRESS ANY BUTTON".
Как уже упоминалось, FromSoftware обновила пояснения к повторным миссиям, чтобы сделать более понятным получение S-Rank.
Чтобы подробно узнать обо всех изменениях, внесенных патчем 1.03.1, вы можете прочитать официальные примечания Bandai Namco к патчу.
да это те не ds релизать тут хайпа вокруг этого воощемта и нет как и интереса в это играть
Говорите за себя. У нишевой игры за 40к отзывов и 89% отзывов положительные. Игра обалденная.
Нет интереса только у твоего старпёра бати, который годами играет в дохлые ретро-игры и обливает дерьмом современные игры со словами "РяНьШи БиЛё ЛюЧшЕъ"