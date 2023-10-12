Патч 1.04 для Armored Core 6 улучшает производительность и вносит некоторые другие изменения ©

Исправления и улучшения для Armored Core 6:FromSoftware выпустила новое обновление для Armored Core 6. Это обновление 1.04, относящееся к категории 1.004 в версии для PlayStation 5. Компания также поделилась примечаниями к обновлению, некоторые из которых вы можете увидеть ниже под спойлером.

Спойлер

Исправлена ошибка с CORAL OSCILLATOR "IB-CO3W2: WLT 101", из-за которой дальность заряженных атак уменьшалась при наличии определенных частей.

Исправлена ошибка с CORAL RIFLE "IB-C03W1: WLT 011", из-за которой полностью заряженные атаки отменялись при длительном удержании кнопки атаки.

Исправлена ошибка, из-за которой в сетевых матчах не отрисовывался вражеский AC, если на него были наложены декали.

Исправлены другие ошибки и улучшена производительность.

Также исправлена ошибка, специфичная для Steam: "Поведение титульного экрана было изменено таким образом, чтобы настройки контроллера не менялись в зависимости от устройства, используемого для "PRESS ANY BUTTON".

Как уже упоминалось, FromSoftware обновила пояснения к повторным миссиям, чтобы сделать более понятным получение S-Rank.

Чтобы подробно узнать обо всех изменениях, внесенных патчем 1.03.1, вы можете прочитать официальные примечания Bandai Namco к патчу.