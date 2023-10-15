По словам актёров озвучки, Armored Core 6: Fires of Rubicon разошлась тиражом 2,8 млн. копий ©

Согласно новой информации, опубликованной актёрами озвучивания игры Armored Core 6: Fires of Rubicon, с момента ее запуска 24 августа 2023 года было продано более 2,8 миллионов копий этой игры для ПК и консолей PlayStation, Xbox. Информацию раскрыли в эфире актеры, озвучивающие Расти и Патера, которые получили её непосредственно от FromSoftware.

Эта статистика кажется фантастической для игры с мехами в главной роли. Для сравнения, ни одна из предыдущих игр франшизы Armored Core не смогла продать миллион копий, а предыдущие 10 игр серии в совокупности продали всего два миллиона копий в самом популярном регионе (Япония).

Armored Core 6: Fires of Rubicon доступна для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S и ПК.