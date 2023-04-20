По словам инсайдера, FromSoftware намерена вскоре показать новый трейлер Armored Core 6 ©

Armored Core 6 — это следующий проект, наряду с DLC Elden Ring, от FromSoftware. После многих лет, потраченных на Souls-подобные игры, японская компания, похоже, готова предложить своим поклонникам что-то новое, возвращая знаменитую сагу, посвященную боевым мехам, в нужное русло. Когда мы сможем увидеть что-то новое об игре? По словам известного инсайдера, уже 28 апреля 2023 года.

Пользователь также поделился изображением, посвященным Armored Core 6, на котором указана дата 28 апреля.

За последние несколько недель этот инсайдер правильно раскрыл режим Новая игра+ в God of War Ragnarok и анонс Hayarigami 1-2-3. Таким образом, это надежный источник, который также был «проверен» Сэлом Романо или главой журнала Gematsu, посвященного прежде всего восточным играм. Романо утверждает, что инсайдер «часто оказывается прав».