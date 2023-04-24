По словам надежного инсайдера, Armored Core 6 выйдет в августе ©

Уже высказывались предположения, что игра появится на Summer Game Fest 8 июня, но по словам надежного инсайдера Тома Хендерсона, анонс может состояться в ближайшее время (хотя его источники не уверены в этом на 100 процентов). По его словам, релиз игры назначен на 25 августа. Видимо FromSoftware не хочет соперничать с громкими осенними релизами.

Эта новость появилась после того, как на прошлой неделе Gematsu выяснила, что Armored Core 6: Fires of Rubicon получила официальный рейтинг в Корее. Эти данные вызвали облегчение у фанатов, которые думали, что игра может быть отложена до 2024 года. Хотя возрастной рейтинг не всегда является показателем того, будет ли игра отложена или нет.

Впервые о Armored Core 6 упомянул президент FromSoftware Хидетака Миядзаки в сентябре 2016 года, заявив, что новая часть серии Armored Core находится в разработке. После утечки информации в январе 2022 года она была официально представлена на церемонии Game Awards в декабре 2022 года.

Armored Core 6: Fires of Rubicon находится в разработке для PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One и Xbox Series X/S.