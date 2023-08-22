Представлен релизный трейлер меха-экшена Armored Core 6: Fires of Rubicon от FromSoftware ©

Спустя полтора года после выхода Elden Ring настало время очередного громкого релиза от FromSoftware. Но на этот раз это не игра в жанре Souls-like, а совершенно новая версия Armored Core.

Издательство Bandai Namco представила релизный трейлер меха-экшена, который выйдет для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и PC через Steam 25 августа.

Сочетая многолетний опыт FromSoftware в создании игр про мехов с их фирменным экшен-геймплеем, Armored Core VI: Fires of Rubicon представляет собой совершенно новый экшен в серии.

Ключевые особенности

Динамичные бои - игроки будут управлять своими Armored Core в стремительных боях, используя преимущества огромных локаций и мобильность своих мехов на земле и в воздухе, чтобы обеспечить победу.

Индивидуальные детали для отдельных стилей боя - настраивайте детали Armored Core под самые разные стили игры. Выбор различных частей не только изменяет атаки мехов, но и напрямую влияет на их передвижение и стиль боя, поэтому к каждой миссии можно подойти с уникальной стратегией.

Захватывающие битвы с боссами - используйте широкий спектр наступательных и оборонительных тактик на близких и дальних дистанциях, чтобы уничтожить мощных вражеских боссов.

Про "мощных боссов" это не шутка - в статье японского издания Famitsu говорится, что самый первый бой с учебным боссом занимает около получаса. С краткой историей серии меха-экшенов Armored Core вы можете ознакомиться вот здесь