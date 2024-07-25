Продажи Armored Core 6: Fires of Rubicon превысили три миллиона копий

Общий объем поставок и цифровых продаж Armored Core 6: Fires of Rubicon превысил три миллиона копий по всему миру, сообщили издатель Bandai Namco и разработчик FromSoftware.

Armored Core 6 предлагает уникальный игровой опыт, сочетающий в себе элементы экшена, RPG и симулятора. Игрокам предстоит не только управлять мощным мехом, но и тщательно настраивать его под свой стиль игры, выбирая различные виды оружия, модули и внешние элементы.

Действие игры происходит в далеком будущем, и ее сюжет вращается вокруг таинственного вещества, обнаруженного на планете Рубикон 3. Считалось, что оно потенциально произведет революцию в энергетике и коммуникациях, позволив человечеству достичь огромного технологического прогресса. Вместо этого оно вызвало катастрофу и охватило всю звездную систему пламенем.

Пятьдесят лет спустя это вещество снова появляется на Рубиконе 3. Предыдущая катастрофа оказалась недостаточной, чтобы отпугнуть людей, жаждущих наживы, и поэтому на планету прибывают корпорации и группы сопротивления, сражаясь за ресурс.

Armored Core 6: Fires of Rubicon вышла на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и ПК в Steam 25 августа 2023 года.