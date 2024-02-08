Продажи Armored Core 6 порадовали Kadokawa Corporation, материнскую компанию FromSoftware

Компания Kadokawa Corporation, основной владелец FromSoftware и Spike Chunsoft, осталась довольно продажами Armored Core 6: Fires of Rubicon. В новом отчете компания приветствовала успех Armored Core 6 от FromSoftware в 2023 году, которая «внес превзойденный вклад» в выручку компании. Однако точные цифры продаж компания не раскрыла.
Хотя общие показатели были ниже, чем в предыдущем году, что, вероятно, ни для кого не было сюрпризом с момента запуска Elden Ring в 2022 году, игровой сегмент Kadokawa показал рост операционной прибыли в период с октября по декабрь 2023 года по сравнению с предыдущим годом.
Что касается предстоящих релизов, компания возлагает надежды на дополнение для Elden Ring от FromSoftware, о котором мы вскоре услышим больше, и на Shiren the Wanderer 6 от Spike Chunsoft.