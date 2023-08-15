Руководство Bandai Namco ожидает хороших продаж для Armored Core 6: Fires of Rubicon ©

Разработчики из студии FromSoftware после десятилетнего перерыва наконец-то возвращают популярную серию Armored Core с эпическими сражениями огромных роботов. К Armored Core 6: Fires of Rubicon уже проявляет интерес большое количество геймеров, что видно по их активности в социальных сетях и на форумах. Сильную заинтересованность в проекте такого рода также подтверждает издатель Bandai Namco, который похвастался внушительным количеством ранних предзаказов на игру.

В недавней публикации представители Bandai Namco заявили о "впечатляющем" количестве предзаказов на Armored Core 6: Fires of Rubicon. Точные цифры издатель пока не назвал, однако отметил, что компания уверена в успехе новой игры от FromSoftware. Экшен с мехами не является популярным трендом в игровой индустрии, но качество проекта и старания разработчиков должны обеспечить ему отличные продажи после релиза, уверены в Bandai Namco.

Armored Core 6: Fires of Rubicon выходит уже 25 августа 2023 года на ПК, PS4, Xbox One, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Про будущую поддержку игры контентными обновлениями или дополнениями пока ничего неизвестно, но в Bandai Namco намекнули, что у студии "большие планы" на всю серию.