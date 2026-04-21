Сейлор Мун в броне: фанат собрал идеального аниме-меха в Armored Core VI: Fires of Rubicon

Сообщество Armored Core 6 вновь доказало, что фантазии игроков нет предела. Ютубер Thryfe представил впечатляющую кастомную сборку меха, вдохновлённую образом Sailor Moon — и она оказалась не только стильной, но и эффективной в бою.

Ключевая особенность проекта — детализированный окрас, превращающий тяжёлый индустриальный корпус в узнаваемый аниме-образ. Автор грамотно подобрал детали: ноги Alba имитируют юбку, наплечники напоминают рукава, а модифицированная голова Verril отсылает к культовым «оданго». Завершает образ меч Moonlight, добавляющий сборке изящества и фантазийного шарма.

Несмотря на визуальную направленность, мех отлично проявляет себя в PvP-сражениях. После недавних улучшений оружия Moonlight стал мощным инструментом для добивания оглушённых противников, что делает сборку не просто красивой, но и конкурентоспособной.

Кастомизация остаётся одной из сильнейших сторон Armored Core VI: Fires of Rubicon. В отличие от других проектов FromSoftware, здесь важен не только внешний вид, но и характеристики деталей. Именно поэтому такие работы ценятся особенно высоко — они объединяют стиль и боевую эффективность.