Слух: Armored Core 6 показали журналистам на закрытом показе, а первые публикации появятся на следующей неделе

Многие ожидали появления Armored Core 6: Fires of Rubicon на Summer Game Fest 2023, но мех-экшен от FromSoftware пропустил мероприятие Джеффа Кили. Однако, согласно намекам, полученным от Джейсона Шрайера из Bloomberg, у игры был закрытый показ для прессы.

Известный журналист и игровой инсайдер Джейсон Шрайер опубликовал загадочное сообщение в Twitter, прикрепив фотографию логотипа Bandai Namco, на которой отчетливо видна часть иллюстрации Armored Core 6: Fires of Rubicon, с загадочной надписью "We hear for you". Подразумевается, что снимок был сделан на мероприятии, которое проводил Джефф Кили, поэтому теория о том, что FromSoftware показала новую игру журналистам, набирает обороты.

По словам пользователя Ziostorm, эмбарго на публикацию превью по поводу показанного спадет на следующей неделе, но так это или нет пока не известно.

На данный момент официального подтверждения от студии Хидетака Миядзаки нет, поэтому нам придется подождать, чтобы узнать, действительно ли FromSoftware готова снова рассказать нам об Armored Core 6.