Состоялся релиз Armored Core VI: Fires of Rubicon: онлайн в Стиме составил 110 тысяч человек ©

Сегодня ночью состоялся релиз экшена Armored Core VI: Fires of Rubicon от FromSoftware: онлайн в Стиме превысил 110 тысяч человек. Игра заняла 4-е место по онлайну среди игр FromSoftware, уступив лишь Sekiro: Shadows Die Twice (125 тысяч), Dark Souls III (129 тысяч) и Elden Ring (953 тысяч).

Игра получила высокие оценки критиков: средний балл игры на Metacritic составляет 87 баллов, на Opencritic 85 баллов - это самые высокие оценки в серии.

На ПК игру уже взломали, несмотря на наличие защиты Arxan: отличилась группа TENOKE.