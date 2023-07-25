Создатели Armored Core 6: Fires of Rubicon поделились свежим геймплейным роликом ©

Компания FromSoftware представила более 12 минут геймплейных кадров предстоящего боевого меха Armored Core 6: Fires of Rubicon. В нем игрок, управляя C4-621, отправляется в пустынный Рубикон 3 и сражается с враждебными бронированными врагами, а затем встречается лицом к лицу с массивным боссом на вертолете.

Далее был продемонстрирован экран кастомизации, на котором игроки могут надеть различные рюкзаки, чтобы соответствовать своему стилю игры. Основная миссия заключается в уничтожении огромного огромного корабля Strider. Проносясь по пыльной пустоши и уничтожая врагов, игрок приближается к огромной машине. Сначала необходимо уничтожить ногу, чтобы остановить ее движение.

Это позволит перемещаться по палубе и уничтожать генераторы. Также появляются дополнительные миссии, в которых нужно объединиться с союзниками-автоматчиками. Игроки будут выполнять такие задания, как защита целей, сбор информации, уничтожение врагов, и в итоге сразятся с другими опытными пилотами.

Завершается геймплейная демонстрация боем против массивного босса с ракетами, огнеметами и прочим.

Место действия игры - удаленная планета Рубикон-3, где было обнаружено новое загадочное вещество "Коралл". Как источник энергии, это вещество должно было значительно улучшить технологические и коммуникационные возможности человечества. Вместо этого оно вызвало катастрофу, в результате которой планета и окружающие ее звезды были охвачены пламенем и бурями, образовав горящую звездную систему.

Спустя почти полвека "Коралл" всплыл на Рубиконе-3 - планете, зараженной и изолированной от внешнего мира в результате катастрофы. За контроль над веществом борются инопланетные корпорации и группы сопротивления. Игрок проникает на Рубикон в качестве независимого наемника и вступает в борьбу за вещество с корпорациями и другими группировками.

Релиз запланирован на 25 августа 2023 года.