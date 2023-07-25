Создатели Armored Core 6: Fires of Rubicon поделились свежим геймплейным роликом

Компания FromSoftware представила более 12 минут геймплейных кадров предстоящего боевого меха Armored Core 6: Fires of Rubicon. В нем игрок, управляя C4-621, отправляется в пустынный Рубикон 3 и сражается с враждебными бронированными врагами, а затем встречается лицом к лицу с массивным боссом на вертолете.
Далее был продемонстрирован экран кастомизации, на котором игроки могут надеть различные рюкзаки, чтобы соответствовать своему стилю игры. Основная миссия заключается в уничтожении огромного огромного корабля Strider. Проносясь по пыльной пустоши и уничтожая врагов, игрок приближается к огромной машине. Сначала необходимо уничтожить ногу, чтобы остановить ее движение.
Это позволит перемещаться по палубе и уничтожать генераторы. Также появляются дополнительные миссии, в которых нужно объединиться с союзниками-автоматчиками. Игроки будут выполнять такие задания, как защита целей, сбор информации, уничтожение врагов, и в итоге сразятся с другими опытными пилотами.
Завершается геймплейная демонстрация боем против массивного босса с ракетами, огнеметами и прочим.
Место действия игры - удаленная планета Рубикон-3, где было обнаружено новое загадочное вещество "Коралл". Как источник энергии, это вещество должно было значительно улучшить технологические и коммуникационные возможности человечества. Вместо этого оно вызвало катастрофу, в результате которой планета и окружающие ее звезды были охвачены пламенем и бурями, образовав горящую звездную систему.
Спустя почти полвека "Коралл" всплыл на Рубиконе-3 - планете, зараженной и изолированной от внешнего мира в результате катастрофы. За контроль над веществом борются инопланетные корпорации и группы сопротивления. Игрок проникает на Рубикон в качестве независимого наемника и вступает в борьбу за вещество с корпорациями и другими группировками.
Релиз запланирован на 25 августа 2023 года.
Одно не нравиться в этой игре, это не чествуется что робот весит тысячи тонн. Резкий как понос, а так вроде все нормально, вроде даже можно будет создавать или кастомизировать своего робота.
А разве робот который весит тысячи тонн должен быть тормозом как например в мех вариоре?
Теоретически суставы робота могут любую скорость иметь, зависит от технологий.
А дергается он из-за выброса энергии в определенном направлении.
Так что всё логично.
Больше на реально робота как раз смахивает, мех вариор. В мех вариор огромные роботы ходят, 30-60км 100+-тонные мехи, мелкие под 100+ а тут такие же огромные, гоняют как ракеты, ладно бы бегали быстро, так они реактивные рывки делают. Ладно просто мысли вслух были, разные миры скажем так :D
Да неужели видос с ютуба а не этого ПГшного плеера
Это временно)
Что-то они на разрушения зданий поскупились.
Выглядит как мобильная дрочильня
FHD/60