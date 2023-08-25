Сравнение Armored Core VI Fires of Rubicon выявило более стабильную производительность на PS5 ©

Сегодня в сети было опубликовано новое сравнительное видео Armored Core VI Fires of Rubicon, в котором подчеркиваются различия между консольной и ПК-версиями последней игры от FromSoftware.

Новое сравнение, проведенное ElAnalistaDeBits, подтверждает разрешение как для режимов «Производительность», так и для «Качества». В режиме качества игра работает с динамическим разрешением 1440p, около 40 кадров в секунду на Xbox Series S, и с динамическим разрешением 2160p, около 60 кадров в секунду на PlayStation 5 и Xbox Series X. В режиме производительности игра работает с тем же разрешением, что и в режиме качества, но при 60 кадрах в секунду. Это достигается за счет более низких настроек графики и, возможно, более широкого диапазона динамического разрешения на всех платформах, как видно на видео.

Хотя режим производительности в Armored Core VI Fires of Rubicon должен обеспечивать игровой процесс со скоростью 60 кадров в секунду, на самом деле у игры есть некоторые проблемы с поддержанием постоянной частоты кадров на всех консолях, за исключением PlayStation 5, которой удается поддерживать целевые 60 кадров в секунду стабильно. Однако различия с версией Xbox Series X минимальны, поэтому впечатления не будут сильно отличаться. Как всегда, игроки с мощным ПК смогут в полной мере насладиться игрой при истинном разрешении 4K и скорости более 60 кадров в секунду.

Armored Core VI Fires of Rubicon доступна на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S и Xbox One по всему миру.