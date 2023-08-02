Стали известны минимальные системные требования Armored Core 6 к ПК

Armored Core 6 поступит в продажу в конце этого месяца, 25 августа, и FromSoftware официально обнародовала минимальные требования ПК для Armored Core 6. Для грядущего мехового шутера потребуется 65 ГБ места, и наличие SSD не требуется. Кроме того, минимальные требования для Armored Core 6: Intel Core i5-8600K или AMD Ryzen 3 3300X, а также NVIDIA GeForce GTX 960, 4 ГБ/AMD Radeon RX 480, 4 ГБ/Intel Arc A380, 6 ГБ.
Минимальные требования к ПК:
- Требуется 64-битный процессор и операционная система
- ОС: Windows 10
- Процессор: Intel Core i5-8600K или AMD Ryzen 3 3300X
- Память: 12 ГБ ОЗУ
- Графика: NVIDIA GeForce GTX 960, 4 ГБ, или AMD Radeon RX 480, 4 ГБ, или Intel Arc A380, 6 ГБ.
- DirectX: версия 12
- Сеть: широкополосное подключение к Интернету
- Хранилище: 65 ГБ свободного места
Рекомендуемые требования к ПК для Armored Core 6 еще не раскрыты.
Armored Core 6 выходит 25 августа на Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4 и ПК.
так они висят с появления страницы в стиме
здесь новости некоторые с опозданием в год постят лол
когда игра выйдет выйдет новость что она подорожала в стим до 3600