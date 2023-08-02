Стали известны минимальные системные требования Armored Core 6 к ПК ©

Armored Core 6 поступит в продажу в конце этого месяца, 25 августа, и FromSoftware официально обнародовала минимальные требования ПК для Armored Core 6. Для грядущего мехового шутера потребуется 65 ГБ места, и наличие SSD не требуется. Кроме того, минимальные требования для Armored Core 6: Intel Core i5-8600K или AMD Ryzen 3 3300X, а также NVIDIA GeForce GTX 960, 4 ГБ/AMD Radeon RX 480, 4 ГБ/Intel Arc A380, 6 ГБ.

Минимальные требования к ПК:

Требуется 64-битный процессор и операционная система

ОС: Windows 10

Процессор: Intel Core i5-8600K или AMD Ryzen 3 3300X

Память: 12 ГБ ОЗУ

Графика: NVIDIA GeForce GTX 960, 4 ГБ, или AMD Radeon RX 480, 4 ГБ, или Intel Arc A380, 6 ГБ.

DirectX: версия 12

Сеть: широкополосное подключение к Интернету

Хранилище: 65 ГБ свободного места

Рекомендуемые требования к ПК для Armored Core 6 еще не раскрыты.

Armored Core 6 выходит 25 августа на Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4 и ПК.