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Armored Core 6: Fires of Rubicon 25.08.2023
7.5 97 оценок

Стали известны минимальные системные требования Armored Core 6 к ПК

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monk70
Новости

Armored Core 6 поступит в продажу в конце этого месяца, 25 августа, и FromSoftware официально обнародовала минимальные требования ПК для Armored Core 6. Для грядущего мехового шутера потребуется 65 ГБ места, и наличие SSD не требуется. Кроме того, минимальные требования для Armored Core 6: Intel Core i5-8600K или AMD Ryzen 3 3300X, а также NVIDIA GeForce GTX 960, 4 ГБ/AMD Radeon RX 480, 4 ГБ/Intel Arc A380, 6 ГБ.

Минимальные требования к ПК:

  • Требуется 64-битный процессор и операционная система
  • ОС: Windows 10
  • Процессор: Intel Core i5-8600K или AMD Ryzen 3 3300X
  • Память: 12 ГБ ОЗУ
  • Графика: NVIDIA GeForce GTX 960, 4 ГБ, или AMD Radeon RX 480, 4 ГБ, или Intel Arc A380, 6 ГБ.
  • DirectX: версия 12
  • Сеть: широкополосное подключение к Интернету
  • Хранилище: 65 ГБ свободного места

Рекомендуемые требования к ПК для Armored Core 6 еще не раскрыты.

Armored Core 6 выходит 25 августа на Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4 и ПК.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
МАХАН МАХАНОВИЧ

так они висят с появления страницы в стиме

6
makemecringe
playground
хотя бы маломальски проверять информацию

здесь новости некоторые с опозданием в год постят лол

8
MrShiro20 makemecringe

когда игра выйдет выйдет новость что она подорожала в стим до 3600

1