Старые Armored Core продаются по цене до $200 после анонса даты релиза Armored Core 6 ©

Выход Armored Core VI: Fires of Rubicon намечен на 25 августа, и после недавнего анонсирующего трейлера она вошла в список самых ожидаемых игр 2023 года. Из-за того, что пользователи с нетерпением ждут выхода новой игры, стоимость старых игр из серии Armored Core также резко возросла: цена некоторых игр достигает 200 долларов.

Если посмотреть на цены, то Armored Core для PlayStation One продавалась по цене почти $80, но после последних событий стоимость некоторых копий превысила $200. Такое резкое повышение цен касается почти всех поколений франшизы. И даже последние игры для PS3 стоят гораздо дороже. Редкость этих игр также может быть причиной нынешних цен. Многие из этих игр, вероятно, являются целью для коллекционеров ретро, и цены, по-видимому, отражают это. Однако нельзя отрицать влияние Armored Core 6: Fires of Rubicon на цены.

Возможно, причина роста цен кроется в редкости этих игр. Многие из этих игр, вероятно, являются предметом интереса коллекционеров, что отражается в ценах. Впрочем, и влияние Armored Core 6: Fires of Rubicon на цены нельзя отрицать.