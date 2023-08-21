Учебная битва с первым боссом в Armored Core 6 длится целых полчаса ©

В начале прошлого месяца появились новости о том, что игрокам предстоит сразиться с обучающим боссом "Large Armed Planetary Blockade Helicopter", однако последние материалы об игре, опубликованные в Famitsu, показывают, что только на победу над этим боссом требуется около 30 целых минут.

По впечатлениям Famitsu, появление такого босса вызвало переполох в зале, где проходило мероприятие. Неоднократные попадания ракетами могут истощить почти все AP (здоровье) игрока, а с учетом постоянно нацеленного пулемета и мобильности, позволяющей без труда уклоняться от всех атак игрока, возникло много сомнений. Люди задавались вопросом: "Это действительно первый босс?". Это был грозный противник, который заставил многих игроков почувствовать вкус поражения даже в предварительной версии.

Есть также функция покраски, позволяющая раскрасить любимую Armored Core так, как вам хочется. Можно не только раскрасить каждый каркас, но и задать детальные цвета для каждой детали внутри каркаса. Можно зарегистрировать несколько цветовых пресетов, а также задать степень отражения и блеска для каждого каркаса в отдельности. Для тех, кто не умеет настраивать цвета, существует множество готовых пресетов.

Еще одним примечательным моментом в статье Famitsu является то, что музыка Armored Core, как утверждается, вдохновлена старыми научно-фантастическими фильмами, такими как "Космическая одиссея 2001 года".