Утечка: геймплей Armored Core 6 с еще не показанной локацией

Один из японских YouTube-блогеров опубликовал несколько минут геймплея Armored Core 6: Fires of the Rubicon, который до этого не показывали разработчики. Ролик быстро удалили с площадки, но пользователи соцсетей успели сохранить видео.

В видео можно увидеть сражение главного героя с несколькими врагами на новой локации. Она представляет собой пустынную местность с несколькими вышками линии электропередач, одиноко стоящими постройками, горами песка и огромным заводом вдалеке.

25 июля 2023 года разработчики Armored Core 6: Fires of the Rubicon опубликовали 12 минут геймплея, где показали главные особенности игры. В ролике можно увидеть прохождение одного из заданий, кастомизацию робота и сражение с боссом.

Armored Core 6: Fires of Rubicon выйдет 25 августа 2023 года на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S.