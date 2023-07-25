В Armored Core 6 будет опция 120 кадров в секунду - впервые в играх FromSoftware ©

Armored Core 6 — это возврат к типу игр, которые FromSoftware не делала уже 10 лет: динамичная, основанная на миссиях меха-игра, полная лазерных пушек и массированных ракетных обстрелов. Она очень похожа на классическую Armored Core, за одним исключением: игра на ПК. На недавнем предварительном мероприятии журналисты поиграли в сборку игры для ПК и рассмотрели параметры графики, в том числе одну, которая впервые появляется в игре FromSoftware: параметр 120 кадров в секунду.

Настройки ПК Armored Core 6 в целом довольно стандартны, с приличным, но неудивительным набором опций для настройки. Они включает в себя основные параметры, такие как оконный режим без рамки, переключаемая вертикальная синхронизация и ряд настроек качества. Но там, где все предыдущие игры FromSoftware для ПК достигали заблокированных 60 кадров в секунду, Armored Core 6 предлагает варианты 30, 60, 90 и 120 кадров в секунду.

В меню подробных настроек качества есть несколько желанных опций, в том числе возможность отключить размытие в движении. Разочаровывает отсутствие подробностей о том, что делает каждый параметр — всплывающая подсказка, в которой говорится, что качество освещения «настраивает качество световых эффектов», в значительной степени бесполезна — и нет никаких указаний на то, какое влияние на производительность окажет любой из них. Большинство настроек имеют низкие/средние/высокие параметры, а некоторые также добавляют максимум. Сглаживание есть только низкое, высокое и выключено.

Один странный, но немного аккуратный штрих: возможность добавить трассировку лучей, но только для тех случаев, когда вы проектируете свой мех в гараже между миссиями.

Вариант 120 кадров в секунду здесь действительно выделяется. До сих пор единственным способом превысить 60 кадров в секунду в играх FromSoftware было использование модов. Это долгожданное изменение, потому движение в этой игре гораздо быстрее, чем в играх Souls или Elden Ring. Вам понадобятся эти дополнительные 60 кадров, чтобы увернуться от каждой ракеты, направляющейся к вам.