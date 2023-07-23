В Armored Core 6: Fires of Rubicon многопользовательский режим будет на шесть игроков ©

Armored Core 6: Fires of Rubicon будет включать соревновательный мультиплеер, как уже известно, но коробка японской версии игры раскрывает беспрецедентную деталь, а именно то, что она будет открыта для участия шести игроков.

Во время подтверждения многопользовательской игры в Armored Core 6: Fires of Rubicon разработчики заявили, что это будет режим противостояния, очень похожий на тот, что присутствовал в предыдущих эпизодах Armored Core.

«Да, мы планируем режим противостояния, аналогичный предыдущим играм Armored Core, в котором вы сможете настроить своего робота и отправить его в бой с другими игроками», — сказал тогда директор Масару Ямамура.

Однако в этом случае, похоже, будет что-то новое, в данном случае режим зрителя, который позволит трем дополнительным пользователям участвовать в онлайн-матчах, хотя и чисто пассивным образом, в качестве зрителей.

Вариант, который фанаты с энтузиазмом приветствуют в социальных сетях, учитывая стратегическую глубину серии и возможность научиться некоторым хорошим маневрам, просто наблюдая за другими игроками, сталкивающимися друг с другом на поле боя.