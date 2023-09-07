В Armored Core 6 нашли упоминания будущих дополнений ©

Масштабный экшен с боевыми роботами Armored Core 6: Fires of Rubicon от студии FromSoftware вышел всего несколько недель назад, однако уже успел полюбиться многим игрокам. Проект хорошо оценили как фанаты серии, так и новички жанра меха-экшена, поэтому многие уже обсуждают вероятность продолжения. Говорить о выходе новой части Armored Core ещё точно рано, а вот сюжетные дополнения вполне могут появиться и уже очень скоро. На будущие DLC намекают некоторые файлы Armored Core 6.

Внутренние активы Armored Core 6: Fires of Rubicon были проанализированы известными датамайнерами с никами ZullieTheWitch и manfightdragon, которые ранее разбирали прошлые игры FromSoftware. Как отмечают энтузиасты, в новой Armored Core используется другой метод запаковки данных, поэтому изучать игру не так удобно, как Elden Ring или серию Dark Souls.

Тем не менее, датамайнерам все же удалось изучить некоторые файлы игры и найти там упоминания DLC. Описания или элементов самого дополнения пока нет, однако в Armored Core реализована скрытая система, которая уже проверяет наличие отдельного дополнения к основной игре. Такой функционал может намекать, что Armored Core 6 в будущем точно получит дополнения. Их масштаб пока определить сложно, но их точно будет несколько.